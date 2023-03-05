Украина перебрасывает российские войска в Пакмут из-за эскалации боевых действий

Военные эксперты говорят, что наступление России ведется в пяти-шести точках вдоль линии фронта, протянувшейся примерно на 100 миль от города Кременная в Луганске до Вухледера в Донецке, где в последние недели Москва понесла тяжелые потери в танковом сражении.

Хотя российские силы не добились значительных территориальных успехов в своем новом наступлении, они сжимают свои когти вокруг Багмута. В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина не оставит Багмут, назвав его «нашей крепостью». Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможному отступлению.

Мик Райан, военный исследователь и генерал-майор австралийской армии в отставке, является научным сотрудником Института Лоуи в Сиднее. Написал в воскресенье Российские войска, несмотря на большие потери, «медленно, но верно начали высаживаться в районе Багмута». В сообщении на Substock он написал: «Россия душит (но еще не останавливает) украинскую способность защищать город.

Это мнение было поддержано Институтом изучения войны, американским аналитическим центром. В нем говорится, что российские силы «не могут быстро окружить город», но, перекрыв дороги, которые являются ключевыми линиями жизни для украинских боевиков, они могут заставить киевские силы покинуть свои оборонительные позиции.

Если Россия в конце концов захватит Багмут, это станет кульминацией одного из самых продолжительных и кровопролитных сражений войны, но возникнут вопросы о способности России выдержать наступление и продвинуться дальше на восток Украины.

«Правда в том, что если русские возьмут Багмут, они возьмут руины», — сказал он. — сказал Райан. «Это город минимальной стратегической важности, без инфраструктуры для поддержки оккупационных сил. Тот факт, что русские вложили так много средств в его захват, говорит об их плохой стратегии в этой войне.

В других местах на длинном фронте Москва в течение последних нескольких недель продолжала обстреливать гражданские районы Украины по мере эскалации наступления.