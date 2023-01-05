Украина переживает самый большой экономический спад в эпоху независимости из-за войны

ВВП Украины в 2022 году сократился на 30,4% — предварительные данные

Снижение меньше ожидаемого

Российское вторжение означает неопределенность, и ставки по-прежнему высоки

Киев (Рейтер) — Украина пережила самый большой экономический спад за более чем 30 лет в 2022 году из-за войны с Россией, но заявила, что иностранная помощь и «несгибаемый дух» ее народа помогли предотвратить худший сценарий.

Предварительные данные Министерства экономики в четверг показали падение валового внутреннего продукта на 30,4% в прошлом году, а экономические аналитики говорят, что риски и неопределенность остаются высокими, особенно если Россия продолжит атаковать критически важную инфраструктуру Украины.

Министр экономики Юлия Свиренко назвала падение валового внутреннего продукта самым большим за все годы с тех пор, как Украина обрела независимость от Советского Союза в 1991 году, но сказала, что снижение было меньше, чем ожидалось.

«В 2022 году украинская экономика понесла самые большие потери и ущерб за всю историю независимости, нанесенные ей Российской Федерацией», — говорится в заявлении Свиренко, который также является первым вице-премьер-министром.

«Успехи Сил обороны Украины на передовой, слаженные действия власти и бизнеса, несгибаемый дух населения, скорость восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры, а также системная финансовая поддержка международных доноров, позволили нам сохранить наши позиции на экономическом фронте и продолжить наше движение «к победе».

Война привела к массовым смертям и разрушениям, перемещению миллионов украинцев, нарушению сельского хозяйства, ограничению доступа к портам Черного моря, жизненно важным для экспорта зерна и полезных ископаемых, и увеличению расходов на оборону.

Экономика Украины зависит от экспорта, но после российского вторжения 24 февраля экспорт упал. Министерство экономики заявило на этой неделе, что экспорт упал на 35% по сравнению с 2021 годом, а физические объемы в этом году упали на 38,4%.

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна. Экспорт зерна резко упал после вторжения, некоторые морские порты были закрыты Россией, но в 2022 году они снова составят основную часть экспорта страны.

доставить «невозможное»

Премьер-министр Деннис Шмыгаль заявил в декабре, что экономика может сократиться до 50% в 2022 году, если Россия продолжит атаковать критически важную инфраструктуру.

Инвестиционный дом отделения интенсивной терапии Украины заявил, что экономика страны достигла невозможного.

«Подобно украинской армии на поле боя, украинская экономика не поддалась самым худшим предсказаниям об крахе и смогла быстро адаптироваться к новым реалиям», — говорится в исследовательской записке.

Экономическое ухудшение в Украине замедлилось в последние месяцы 2022 года после отступления России в некоторых южных областях Украины, включая Херсонскую область.

Валовой внутренний продукт упал на 34% в декабре после падения на 37% в ноябре, согласно предварительным данным Министерства экономики.

Иностранная помощь останется критически важной для финансовой и экономической стабильности Украины. Представители правительства заявили, что в 2022 году Украина получила около 31 миллиарда долларов в виде иностранных грантов и кредитов.

Дефицит государственного бюджета в 2023 году установлен на уровне 38 миллиардов долларов, и правительство планирует покрыть его за счет иностранной помощи.

«Международные партнеры готовы поддержать нас не только оружием, но и деньгами. Очень важно сохранить макрофинансовую стабильность», — написала на своей странице в Facebook главный экономист инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.

По мнению аналитиков, риски на 2023 год включают российские ракетные удары по энергетическим объектам и другой инфраструктуре, которые с середины октября вызвали серьезные перебои в подаче электроэнергии.

«Мы не ожидаем значительного восстановления экономики в 2023 году из-за слабого внутреннего спроса и значительных ограничений в экспортной логистике», — заявил Союз исламских судов.

Инвестиционный банк Dragon Capital ожидает, что экономика Украины сократится на 5 процентов в этом году. ВВП Украины вырос на 3,4% в 2021 году.

(Отчетность Олены Хармаш; редакция Тимоти Херитэдж)

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