Украина победила на Евровидении

Украинская группа Калуш позировала после победы на Евровидении 2022 в Турине, Италия, 15 мая. (Яра Норди / Рейтер)

Одержав символическую победу более чем через три месяца после российского вторжения, Украина получила высшую награду на конкурсе песни «Евровидение» в этом году.

Ежегодный конкурс авторов песен и исполнителей рассматривается как возможность отпраздновать разнообразие музыкальных стилей, а иногда и оценить китчевые презентации и почувствовать национальную гордость. За победителя голосуют профессиональные музыканты и телезрители по всей Европе, хотя зрители не могут голосовать за тех, кто приезжает в их родную страну.

Участникам рекомендуется избегать политических тем, однако настроения современников могут получить голоса, и Украина была признана фаворитом конкурса в этом году.

Через несколько секунд после объявления о победе Украины президент Украины Владимир Желенский похвалил группу в Instagram.

«Наша смелость привлекает мир, наша музыка покоряет Европу!» Он сказал в записи. Ссылаясь на правило, что победитель прошлогоднего конкурса должен состояться, он сказал: «Евровидение Украина будет принимать в следующем году! В третий раз в своей истории. Надеюсь — не в последний. Мы сделаем все возможное. Тихо». , перестроен!»

Группа, въехавшая в Украину Калуш БэндИсполнение песни в стиле фолк/хип-хоп «Стефания» о матери солистки.

Калуш — это название города, в котором вырос певец Оле Пуч, у подножия Карпат, в 375 милях к западу от Киева.

Команда Folk-Rap изначально заняла второе место в национальном отборе Украины, но получила повышение после поездки первого победителя в Крым, чтобы присоединиться к России. Они были освобождены при въезде в страну 22 февраля, за два дня до вторжения российских войск в Украину.

«Пока мы говорим, наша страна и наша культура находятся под угрозой. Но мы живы, мы хотим показать, что украинская культура жива, что она уникальна, разнообразна и прекрасна», — заявил ранее CNN солист группы Олег Псюк. . . .

Евровидение является одним из самых популярных событий в мире, включая игры с сотнями миллионов зрителей, и оно запускает или обновляет жизнь авторов песен, артистов и певцов.

Традиционно страна-победитель проводит мероприятие в следующем году, привлекая тысячи посетителей и журналистов в сфере развлечений, а также привлекая внимание к туристической индустрии страны.