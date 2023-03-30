Украина погружается во тьму: снимки НАСА показывают страдания нации

Ни электричества, ни света, ни воды, ни тепла. В Украине за последний год волны российских ракет атаковали инфраструктуру страны, что привело к ежедневной борьбе за гражданское население и месяцам лихорадочных ремонтов, чтобы обеспечить подачу электроэнергии.
Американский спутник Он обнажил эту тьму перед всей нацией, создав яркий компаньон для образов нищеты и упорства ее народа. Спутниковые снимки мерцающих городских огней по всей Украине показывают масштабы гуманитарной катастрофы так, что это трудно себе представить.
Спутник, запущенный в 2011 г. сильный Ночное зрение равно или лучше всего, что человеческий глаз может видеть в темноте. Таким образом, затемнение в некоторых городах хорошо видно за 500 миль и представляет собой мрачный контраст с ярко освещенными соседями Украины, такими как Польша и Россия.
«Произошло серьезное отключение электроэнергии», — сказал он. Элеонора СтоуксГлавный научный сотрудник НАСА проект из черного мрамора, который обрабатывает ночные фотографии. «Это расстраивает».
Такие города, как Киев, захваченные спутником, как паутина света перед войной, в последующие месяцы тускнеют и трескаются. В целом влияние российского вторжения отчетливо видно, если сравнить яркость Украины перед вторжением 24 февраля прошлого года с тем, что происходило в последующие месяцы, когда вторая по величине страна Европы периодически погружалась во тьму.
Изображения также показывают последствия российских ударов по инфраструктуре, которые вылились прошлой осенью, когда Москва начала новое наступление, призванное вооружить зиму. Борясь на поле боя, президент России Владимир Путин стремился максимально усложнить гражданскую жизнь, лишив миллионы людей тепла, света и воды в надежде, что великие страдания в лютый мороз сломят дух Украины. Декабрь был самым холодным и темным временем для Украины со времен Второй мировой войны.
Не все отключения вызваны российскими забастовками. Чтобы уберечь энергосистему страны от коллапса, украинские чиновники иногда устраивали отключения электроэнергии и контролируемые отключения, чтобы иметь возможность отключить подачу электроэнергии и аккуратно распределить доступную мощность. Улучшенная противовоздушная оборона и инженеры, работающие под постоянной угрозой нападения, также способствовали выживанию сети.
Недавно в Харькове (Украина) впервые включили уличные фонари, а портативные генераторы, необходимые киевским предприятиям, молчали. И впервые с октября Украина может в некоторые дни производить больше энергии, чем потребляет.
«Несмотря на холод, темноту и ракетные удары, Украина выстояла и победила ужас зимы», — заявил ранее в этом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
состояние войны
- В Бахмуте: Пока продолжается многомесячная битва за контроль над восточным городом, украинские солдаты, управляющие операциями из скрытого командного центра, втайне уверены, что переломили ситуацию против русских.
- Отказ выходить из дома: В разрушенном городе Авдеевке, как и в Бахмуте и других разоренных местах на линии фронта в Украине, большинство жителей давно уехало, но есть опорные пункты.
- Запорожская АЭС: Бывший директор предприятия дал душераздирающий отчет о жестоком обращении с украинскими рабочими и безрассудных действиях русских, которые взяли завод под свой контроль.
Ночные изображения получены со спутника, названного в честь Вернера Э. Суоми, ученого из Висконсинского университета, который первым изобрел первые спутниковые камеры. Suomi управляется совместно Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Раньше это был спутниковый ночной датчик захваченные фотографии Лесные пожары, газовые факелы, пирокластические потоки, световое загрязнение и отключение электроэнергии из-за ураганов.
Ночной датчик работает, наблюдая за Землей не только в видимом диапазоне длин волн, но и в инфракрасном, который обнаруживает лучистую тепловую энергию. Лечение устраняет помутнение и исправляет многие искажения. Однако в результате получается изображение, не похожее на камеру. пользовательский для точного измерения.
Далее следует визуальный осмотр угасающих городских огней в Украине. В нем представлены короткие визуализации, сделанные из ежемесячных составных изображений ежедневных спутниковых показаний.
Освещенные и неосвещенные линии фронта
Что в этой визуализации: Это восточная Украина, линия фронта боевых действий с 2014 года, когда поддерживаемые Москвой сепаратисты начали боевые действия против правительства в Киеве. На нем показано, как начали вспыхивать огни, когда Россия атаковала Украину с юга, востока и севера, затронув такие крупные города, как Мариуполь, Днепр и Запорожье. Последовательность также включает пророссийские сепаратистские части Донецкой и Луганской областей, которые обозначены пунктирной линией в пределах региона, известного как Донбасс.
Что происходило на земле: Эта часть Украины становится все более темной, поскольку война продолжается, и почти все видимые сообщества отключаются.
Рядом с городом Запорожье находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. До войны она обеспечивала 20% потребности Украины в энергии. Когда в марте завод перешел к России, инженерам пришлось сократить производство из-за опасности, которую представляли боевые действия. Когда реакторы были остановлены, миллионы людей по всей стране на короткое время потеряли электроэнергию.
Большую часть лета линия фронта существенно не менялась, поскольку Россия пыталась добиться новых успехов за счет неустанных артиллерийских обстрелов. В западной части Донбасса эта тактика оставила темный след разрушения — все города, захваченные Россией с момента ее тотального завоевания, превратились в тусклые руины.
На протяжении всего этого периода города на юго-востоке восприятия в основном избегали тьмы, потому что находились под российской оккупацией. Жизнь на территориях, подконтрольных сепаратистским группировкам — Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике — налаживается. Хотя в тех местах еще оставались огни, в октябре президент Путин объявил военное положение на некоторых оккупированных им территориях, предоставив Кремлю сметающие силы Захват имущества, проведение обысков, ограничение передвижения, отселение жителей, задержания мирных жителей.
Киев, невероятно уменьшающаяся столица
Что в этой визуализации: Это Киев, столица и самый густонаселенный город Украины, а также близлежащие области и населенные пункты. Они ярко светятся в конце 2021 года, но тускнеют, когда становятся первыми целями российского вторжения. Осенью 2022 года количество городских огней еще больше сокращается в результате контролируемых отключений, а также забастовок инфраструктуры со стороны России.
(Яркие пятна, видимые к востоку от Киева в конце 2022 года, — это промышленные объекты, скорее всего, крупные коммерческие теплицы, снятые спутником.)
Что происходило на земле: Российское вторжение началось, когда Кремль обстрелял ракетами цели по всей Украине, а затем начал наземное наступление, направленное на свержение правительства в Киеве. Несмотря на превосходство в численности и вооружении, украинцы разгромили русских и отбросили их через северную границу.
На фоне этих боев легкий след Киева сократился, поскольку близлежащие города и села потеряли власть.
Удары, направленные на ликвидацию киевской власти, усилились в октябре, и к середине ноября город погрузился почти в полную темноту. Волны ракетных ударов происходили не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев, нанося ущерб основным службам.
Влияние потери мощности на свет. Когда вода перестала течь на несколько дней, людям пришлось выстроиться в очередь у каменных колодцев по всему городу. Лифты в высотных зданиях ломались, и пассажиры часто оказывались в ловушке. Увеличилось число автомобильных аварий. Тонкие операции проводились при свете фар. Люди собрались от холода, так как перестало работать центральное отопление.
Но по мере улучшения противовоздушной обороны атаки стали реже, поскольку ракетный потенциал России уменьшился. Инженеры произвели ремонт, и ситуация стабилизировалась, а затем улучшилась. К весне отключений электроэнергии больше не было. В несколько солнечных мартовских дней Украина производила больше энергии, чем потребляла. Взрыв 9 марта вызвал беспорядки, но электричество в городе полностью восстановили через три дня после теракта.
Мигающая Одесса и ее статичные соседи
Что в этой визуализации: К ним относятся Одесса, крупный украинский порт на Черном море; Николаев и Херсон, города, расположенные вблизи меняющейся линии фронта, ощутившие на себе жестокость войны; Крым, полуостров, аннексированный Россией в 2014 году; и Мелитополь, город, не имеющий выхода к морю, захваченный Россией во время вторжения в 2022 году.
Что происходило на земле: Захват Одессы, основанной в 1794 году Екатериной Великой, российской императрицей, в качестве канала к Средиземному морю, является навязчивой идеей г-на Путина. Легендарный порт подвергался ударам русских и периодически подвергался угрозам со стороны российских военных кораблей на протяжении всей войны, но все еще находился далеко от линии фронта. В декабре Одесса пострадала от ударов беспилотников, в результате которых более 1,5 миллиона человек остались без света. В визуализации городские огни загораются и гаснут во время забастовок и борьбы за реформы.
Крым оставался освещенным на протяжении всей войны — яркое напоминание о его оккупации Россией. Полуостров, на котором базируется множество российских войск и военных баз, является важным плацдармом для нападений на остальную часть Украины. На спутниковых снимках отчетливо видны огни двух городов на полуострове: Севастополя, где базируется Черноморский флот России, и Симферополя, столицы Крыма. Частью стратегии России на юге Украины является создание «сухопутного моста», который соединит Крым с оккупированными частями Донбасса.
Мелитополь — город, который оставался освещенным в крайнем правом углу Крыма, даже когда в близлежащих городах и поселках стемнело, — был оккупирован русскими войсками в начале войны. В последние месяцы украинские силы бомбили цели в Мелитополе с помощью украинских партизан, живущих в условиях оккупации. Эти удары говорят о том, что Мелитополь может стать одной из главных целей Киева. Возвращение города может помочь украинским войскам отбить Запорожье и Херсон, а также начать наступление, которое может отбросить российские войска обратно в Крым.
Мариуполь: от яркого к темному
Что в этой визуализации: Это Мариуполь, город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря. Порт с процветающей сталелитейной промышленностью, а также километрами пляжей, Мариуполь с ноября 2021 года по декабрь 2022 года превращается из ярко освещенного в ужасно темный. Рассеянное освещение возвращается в конце года.
Что происходило на земле: В первые недели войны русские воины осадили Мариуполь, а затем осадили город. Они разбомбили родильный дом, а также театр, в котором находились десятки женщин и детей, ищущих убежища. Российские войска использовали тактику осады, изолировав город от власти, пытаясь заставить сдаться украинских боевиков, защищающих город.
После 80 дней последнего боя в искореженных руинах металлургического комбината «Азовсталь» украинским защитникам приказано отступить, и в мае 2022 года русские захватывают город. Он был в руинах. Жители, которые сделали это, мало говорят об усилиях по восстановлению основных услуг, вопреки утверждениям России. Однако осенью 2022 года некоторые огни снова зажглись.
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