Ни электричества, ни света, ни воды, ни тепла. В Украине за последний год волны российских ракет атаковали инфраструктуру страны, что привело к ежедневной борьбе за гражданское население и месяцам лихорадочных ремонтов, чтобы обеспечить подачу электроэнергии.

Американский спутник Он обнажил эту тьму перед всей нацией, создав яркий компаньон для образов нищеты и упорства ее народа. Спутниковые снимки мерцающих городских огней по всей Украине показывают масштабы гуманитарной катастрофы так, что это трудно себе представить.

Спутник, запущенный в 2011 г. сильный Ночное зрение равно или лучше всего, что человеческий глаз может видеть в темноте. Таким образом, затемнение в некоторых городах хорошо видно за 500 миль и представляет собой мрачный контраст с ярко освещенными соседями Украины, такими как Польша и Россия.

«Произошло серьезное отключение электроэнергии», — сказал он. Элеонора СтоуксГлавный научный сотрудник НАСА проект из черного мрамора, который обрабатывает ночные фотографии. «Это расстраивает».