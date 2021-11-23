Украина получила катера береговой охраны США в условиях российской блокады

Поскольку Россия сосредоточила тысячи военнослужащих и военной техники вдоль границы между двумя странами, Украина во вторник приняла два восстановленных корабля бывшей береговой охраны США для усиления военно-морского флота страны.

ВМС Украины заявили, что лодки прибыли в черноморский порт Одесса.

«Мы ценим роль США в предотвращении агрессии Российской Федерации против Украины», — сказал начальник штаба ВМФ Алексей Нейшбаба.

Корабли являются частью военной помощи Украины на сумму более 2,5 миллиарда долларов от США с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крымскую область, начав войну, в которой погибло более 14000 человек.

Между тем, российские войска на востоке Украины повысили свою боевую готовность и проводят крупномасштабные учения, заявило во вторник министерство обороны Украины.

Патрульный катер будет задействован в обеспечении морской безопасности Украины в Черном и Азовском морях. ZUMAPRESS.com

Украина, США и НАТО заявили, что размещение войск указывает на то, что Россия готовится к военному вторжению, что Кремль отрицает как дезинформацию.

Но министерство обороны Украины заявляет, что Россия «повышает готовность российских оккупационных сил к войне на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска».

Официальные лица США заявили Рейтер Мотивы президента России Владимира Путина не ясны, и американцы говорят, что никто не ожидает немедленной атаки.

В Государственный департамент В понедельник он заявил, что «обеспокоен» передвижением российских войск в регионе.

«Конечно, мы обеспокоены тем, что мы, возможно, не сможем говорить о намерениях Российской Федерации, но мы обеспокоены, потому что мы хорошо осведомлены о сценариях, которые использовала Москва в прошлом», — сказал пресс-секретарь Нейт Прайс. Репортеры.

«Если вы оглянетесь назад, как секретарь [Antony Blinken] До 2014 года вы видели, как войска концентрируются на границе с Москвой, а затем вы требуете предлога, чтобы спровоцировать их уйти в Крым и восточную Украину », — добавил Прайс.

Пресс-секретарь подтвердил, что администрация поддерживает Украину, но отказался уточнить, как Соединенные Штаты отреагируют в случае вторжения.

«Чего мы не хотим сейчас делать, так это телеграфировать по нашему сценарию», — сказал Прайс. «Мы сказали, что любые серьезные или агрессивные действия со стороны Москвы вызовут серьезную озабоченность США и наших европейских партнеров».

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