Украина попрощалась с тренером по боксу, погибшим от российской ракеты

Во вторник сотни людей заполнили здание местной спортивной академии в Днепре, чтобы почтить память тренера по боксу Михаила Кореновского, погибшего в минувшие выходные в результате попадания российской ракеты в жилой дом.
Кореновский был одним из по меньшей мере 45 человек, погибших в результате российского удара по жилому дому советского типа в городе на востоке Украины.
В результате нападения погибли шестеро детей, в том числе 11-месячный младенец.
Тяжелые потери делают субботнее нападение одним из самых смертоносных с тех пор, как Россия вторглась в Украину около 11 месяцев назад, хотя Кремль отрицает свою причастность.
Двадцать человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
На панихиде по Кориновскому православные священники аплодировали, а мать 39-летнего мужчины плакала.
Его убитая горем вдова молча сидела рядом, сжимая красные цветы. Ее и двух дочерей не было дома, когда в субботу в их квартиру взорвалась бомба.
Коллеги и боксеры, тренировавшиеся с Кореновским, который был старшим тренером региональной сборной по боксу, говорили, что его любили и уважали в обществе.
Букеты цветов были возложены на гроб автобуса, пока скорбящие справились со своим горем.
«Эта потеря коснулась моей семьи, — сказал Тарас Иванов, чей сын три года тренировался у Кореновского.
Иванов добавил: «Все во мне дрожит. Этот человек — легенда».
Артем Бирюков сказал, что Кореновский был ему как «второй отец».
Он сказал: «Благодаря ему я стал тем, кто я есть сейчас».
Позже в тот же день на панихиде гроб поставили под красный балдахин, а скорбящие выстроились в очередь, чтобы прикоснуться к гробу и отдать дань уважения.
Некоторые присели перед черно-белым портретом Кориновского и заплакали.
— ‘Украина его уважала’ —
Алексей Шевченко, тренировавший Кореновского, рассказал, что многие боксеры тренера побеждали на соревнованиях в Украине и за рубежом.
«Его уважает вся Украина», — сказал он.
Шевченко рассказал AFP, что семья автобуса вышла на прогулку, когда в нее попала ракета.
«Он собирался присоединиться к ним», — добавил он.
После забастовки украинцы выложили в Интернет фото разрушенной квартиры Кореновского.
Внешняя стена квартиры рухнула, обнажив современную семейную кухню со светло-желтой мебелью.
Чашу с яблоками все еще можно увидеть на кухонном столе в руинах.
В понедельник похоронили еще одну жертву забастовки, 15-летнюю девушку.
В среду будут похоронены еще две жительницы, две молодые женщины, работавшие стоматологами.
Во вторник спасатели прекратили поиск пострадавших от российского удара.
Одно из тел, извлеченных из-под завалов на четвертом этаже здания во вторник, принадлежало ребенку.
Власти заявили, что на уборку завалов ушло почти 70 часов и более 400 человек.
В результате забастовки было повреждено более 230 квартир, более 400 человек были вынуждены покинуть свои дома.
В Москве жители возложили цветы на лед в память о погибших во время забастовки выходного дня у памятника известной украинской поэтессе Лесе Украинке.
Сила как / скалы
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».