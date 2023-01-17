Украина попрощалась с тренером по боксу, погибшим от российской ракеты

Во вторник сотни людей заполнили здание местной спортивной академии в Днепре, чтобы почтить память тренера по боксу Михаила Кореновского, погибшего в минувшие выходные в результате попадания российской ракеты в жилой дом.

Кореновский был одним из по меньшей мере 45 человек, погибших в результате российского удара по жилому дому советского типа в городе на востоке Украины.

В результате нападения погибли шестеро детей, в том числе 11-месячный младенец.

Тяжелые потери делают субботнее нападение одним из самых смертоносных с тех пор, как Россия вторглась в Украину около 11 месяцев назад, хотя Кремль отрицает свою причастность.

Двадцать человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

На панихиде по Кориновскому православные священники аплодировали, а мать 39-летнего мужчины плакала.

Его убитая горем вдова молча сидела рядом, сжимая красные цветы. Ее и двух дочерей не было дома, когда в субботу в их квартиру взорвалась бомба.

Коллеги и боксеры, тренировавшиеся с Кореновским, который был старшим тренером региональной сборной по боксу, говорили, что его любили и уважали в обществе.

Букеты цветов были возложены на гроб автобуса, пока скорбящие справились со своим горем.

«Эта потеря коснулась моей семьи, — сказал Тарас Иванов, чей сын три года тренировался у Кореновского.

Иванов добавил: «Все во мне дрожит. Этот человек — легенда».

Артем Бирюков сказал, что Кореновский был ему как «второй отец».

Он сказал: «Благодаря ему я стал тем, кто я есть сейчас».

Позже в тот же день на панихиде гроб поставили под красный балдахин, а скорбящие выстроились в очередь, чтобы прикоснуться к гробу и отдать дань уважения.

Некоторые присели перед черно-белым портретом Кориновского и заплакали.

— ‘Украина его уважала’ —

Алексей Шевченко, тренировавший Кореновского, рассказал, что многие боксеры тренера побеждали на соревнованиях в Украине и за рубежом.

«Его уважает вся Украина», — сказал он.

Шевченко рассказал AFP, что семья автобуса вышла на прогулку, когда в нее попала ракета.

«Он собирался присоединиться к ним», — добавил он.

История продолжается

После забастовки украинцы выложили в Интернет фото разрушенной квартиры Кореновского.

Внешняя стена квартиры рухнула, обнажив современную семейную кухню со светло-желтой мебелью.

Чашу с яблоками все еще можно увидеть на кухонном столе в руинах.

В понедельник похоронили еще одну жертву забастовки, 15-летнюю девушку.

В среду будут похоронены еще две жительницы, две молодые женщины, работавшие стоматологами.

Во вторник спасатели прекратили поиск пострадавших от российского удара.

Одно из тел, извлеченных из-под завалов на четвертом этаже здания во вторник, принадлежало ребенку.

Власти заявили, что на уборку завалов ушло почти 70 часов и более 400 человек.

В результате забастовки было повреждено более 230 квартир, более 400 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Москве жители возложили цветы на лед в память о погибших во время забастовки выходного дня у памятника известной украинской поэтессе Лесе Украинке.

Сила как / скалы