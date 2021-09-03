Украина предостерегает Европу от того, чтобы полагаться на Россию в поставках газа по Nord Stream 2

Логотип проекта газопровода «Северный поток – 2» размещен на трубе на Челябинском трубопрокатном заводе в Челябинске, Россия, 26 февраля 2020 г. REUTERS / Максим Шеметов

КИЕВ (Рейтер). Запуск российского газопровода «Северный поток – 2» будет означать, что Европа будет полагаться только на трубопроводы, эксплуатируемые Москвой, с исчезновением украинского маршрута для транспортировки газа в Европу, заявил глава украинской газотранспортной компании.

Российский «Газпром» (GAZP.MM) почти завершил строительство газопровода «Северный поток-2», который может направлять транзитные потоки газа, все еще проходящие через Украину, в Европу, но компания может столкнуться с трудностями при лицензировании. Подробнее

«Если« Газпром »запустит« Северный поток – 2 », и мы будем вынуждены улучшить (украинскую) систему, у Европы не будет другого выбора, чтобы вернуться в Украину», – сказал Рейтер Сергей Макогон.

Украина назвала трубопровод российским оружием и угрозой безопасности Европы и говорит, что еще не поздно остановить проект. Подробнее

Российские официальные лица заявили, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» предназначены для повышения энергетической безопасности в Европе. Подробнее

Снижение поставок российского газа в Европу привело к быстрому росту цен, и МакКогон сказал, что для того, чтобы убедить европейцев использовать новый газопровод, «Газпром» может принять жесткие меры.

Во время газовой «войны» с Украиной в 2006 и 2009 годах «Газпром» временно приостановил транспортировку в Европу в середине зимы, и текущие рекордно низкие запасы газа в европейских хранилищах не компенсируют никаких возможных перебоев в поставках.

«У людей очень короткая память – 2009 год – это год, когда российский« Газпром »заморозил Европу», – сказал МакКогон.

В июле лидеры Германии и США объявили о соглашении, которое должно было частично ослабить опасения Киева по поводу нового трубопровода, но Украина заявляет, что это единственное обещание, которое она дала до сих пор. Подробнее

Киев опасается, что Газпром прекратит транзит с 2024 года, а российская компания уже начала сокращать поставки, а Венгрия может перестать получать газ через Украину с октября, а Польша может отказаться от использования маршрута с 2023 года.

«Как только (Газпром) получит техническую возможность обойти Украину, независимо от каких-либо затрат, он перейдет к ней. Мы ожидаем, что после завершения строительства Северного потока – 2 (Газпром) сделает все, чтобы отказаться от этого», – сказал Макогон.

Германия пообещала помочь продлить транзитное соглашение, но Украина заявляет, что резервирование украинских транзитных мощностей европейскими компаниями на многие годы станет реальной гарантией.

Репортаж Павла Политика. Редакция Дэвида Эванса

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