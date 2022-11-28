Украина предупреждает о дальнейших атаках России на фоне бушующих боев в Донецке

Президент призвал украинцев готовиться к новым атакам России

Зима наступает с дефицитом энергии в 20%.

Ожесточенные бои на востоке Донецка

Львов/Киев (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обязательно нанесет новые ракетные удары по его стране, и предупредил силы обороны и граждан, чтобы они готовились к еще одной неделе нагрузки на энергосистему, поскольку в Киеве выпадает снег.

Городские власти заявили, что рабочие были близки к завершению восстановления электричества, воды и отопления через несколько дней после российских нападений, но высокий спрос привел к отключению электроэнергии.

«Мы понимаем, что террористы планируют новые удары. Мы это знаем точно», — сказал Зеленский в своем ночном видеообращении поздно вечером в воскресенье. Пока у них есть ракеты, к сожалению, они не успокоятся.

Зеленский сказал, что предстоящая неделя может быть такой же сложной, как и предыдущая, когда из-за атак на электроэнергетическую инфраструктуру украинцы столкнулись с одними из самых серьезных отключений электроэнергии с момента вторжения российских войск в феврале.

Реакции Москвы на обвинения Зеленского не последовало.

После вторжения России в Украину 24 февраля Москва заявила, что не наносит удары по гражданскому населению. Кремль заявил в четверг, что Киев может «прекратить страдания» своего населения, выполнив требования России.

В сентябре Россия аннексировала части восточной и южной Украины, и президент Владимир Путин заявил, что территориальные претензии Москвы не подлежат обсуждению. После аннексии Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой и что переговоры о территориальной целостности Украины невозможны.

Воскресенье было относительно спокойным, без разрушительных обстрелов Киева или других крупных городов. Командование Центральной армии Украины заявило, что российские силы нанесли четыре ракетных удара и несколько раз обстреляли гражданские объекты в Днепропетровской области.

Зеленский заявил, что ожесточенные бои развернулись вдоль линии фронта в различных частях Украины, в частности, в восточной части Донецкой области.

В воскресенье Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что российские войска бомбили десятки сел на востоке Донецкой области, в том числе основные объекты в Бахмуте и Авдеевке.

Украинский военный аналитик Олег Жданов заявил, что российские войска предприняли несколько неудачных атак на город Солидар под Бахмутом и понесли большие потери в отдельной атаке на Авдеевку.

[1/5] Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы M777 по линии фронта, пока продолжается российское наступление на территорию Украины, в Донецкой области, Украина, 23 ноября 2022 г. Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Ноженко через REUTERS

Он сообщил в YouTube, что в северо-восточном районе Харькова, вблизи районов, отбитых украинской армией в сентябре и октябре, идут ожесточенные бои.

Энергетические атаки

В последние недели Москва наносила удары по критически важной инфраструктуре, нанося серию воздушных ударов, которые привели к массовым отключениям электроэнергии и гибели мирных жителей.

Атаки участились с наступлением холодов, что привело к увеличению спроса на энергию, поскольку ремонтники спешили чинить разрушенные энергетические объекты.

Новые забастовки в прошлую среду нанесли самый большой ущерб за все девять месяцев конфликта, оставив миллионы людей без света, воды и тепла, поскольку температура упала ниже 0 градусов по Цельсию (32 по Фаренгейту).

Зеленский сказал, что коммунальные службы и аварийные бригады круглосуточно работали над энергосбережением, при этом ситуация «под контролем», хотя в большинстве районов были запланированы отключения электроэнергии, чтобы помочь восстановить сеть.

В Херсоне, городе на юге Украины, который российские войска уступили в этом месяце, губернатор области Ярослав Янушевич заявил, что 17% агентов теперь имеют власть. Другие регионы будут подключены в ближайшие дни.

Главный операционный директор компании ЯСНО, которая снабжает Киев энергией, Сергей Коваленко заявил в субботу вечером, что ситуация в городе улучшилась, но остается «очень сложной».

Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко, заявив, что он недостаточно делает для помощи осажденному населению. Кличко, бывший профессиональный боксер, ответил, что политическая борьба «не имеет смысла» на фоне военных репрессий со стороны России.

Глава украинской государственной атомной энергетической компании заявил в воскресенье, что есть признаки того, что российские силы могут готовиться покинуть крупную Запорожскую атомную электростанцию, которую они захватили в марте. Частые бомбардировки вокруг станции вызывали опасения ядерной катастрофы.

«Создается впечатление, что они пакуют чемоданы и воруют все, что можно», — заявил национальному телевидению глава «Энергоатома» Пьетро Коттин.

Помимо энергоносителей война также нарушила поставки продовольствия.Экспорт зерна из Украины вряд ли достигнет 3 млн тонн в ноябре по сравнению с 4,2 млн тонн в октябре, поскольку Россия пытается ограничить проверки судов, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков поздно вечером. Воскресенье. .

Дополнительные репортажи Александра Козухара, Тома Палмфорта и Павелтюка в Киеве, Рональда Пописки в Виннипеге и Лидии Келли в Мельбурне; Автор Стивен Коутс. Монтаж Химани Саркар

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.