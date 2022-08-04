Украина предупреждает о новом нападении России; Швеция и Финляндия близки к вступлению в НАТО

Украина предупреждает о новой атаке на юге России

Украина заявила, что ударная группа нанесла удар по родному городу президента

США и Италия согласны на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Украина призывает Китай помочь положить конец войне, сообщает SCMP

Киев/ВАШИНГТОН, 4 августа (Рейтер) — Украина заявила, что Россия начала наращивание военных наступательных сил, нацеленных на родной город президента Владимира Зеленского Кривой Рог, поскольку НАТО приближается к своему крупнейшему расширению за последние десятилетия, поскольку альянс отвечает на вторжение в Украину. .

Сенат США и парламент Италии в среду одобрили вступление Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО), в которую входят 30 стран. Согласно членству в НАТО, которое должно быть ратифицировано всеми 30 государствами-членами, нападение на одного члена является нападением на всех. Читать далее

«Это историческое голосование посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности Соединенных Штатов НАТО и о том, что наш альянс готов решать проблемы сегодняшнего и завтрашнего дня», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

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Россия, вторгшаяся в Украину 24 февраля, неоднократно предостерегала Финляндию и Швецию от вступления в НАТО.

В прошлом месяце 30 союзников по НАТО подписали протокол о присоединении, что позволяет им присоединиться к ядерному альянсу, возглавляемому Соединенными Штатами, после того, как его члены ратифицируют резолюцию. Читать далее

Сертификация может занять до года.

Украина в среду отвергла предположения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что Россия хочет «переговорного решения» войны, заявив, что любой диалог будет зависеть от прекращения огня и вывода ее войск.

Газета South China Morning Post (SCMP) сообщила в четверг, что Украина ищет возможность поговорить «напрямую» с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы помочь положить конец войне.

«Это очень мощная страна. У нее сильная экономика… поэтому она может влиять на Россию политически и экономически. Китай (также) является постоянным членом Совета Безопасности ООН», — сказал Зеленский в интервью SCMP.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.

новая атака

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил в четверг, что российские силы ведут активную военную деятельность на поле боя, поскольку они вели огонь из танков, стволов и реактивной артиллерии в нескольких частях Украины.

Ранее Украина заявила, что Россия приступила к формированию ударной группировки в направлении Кривого Рога и может готовиться к новым наступательным операциям на юге Украины. Читать далее

Сталелитейный город Кривой Рог, где вырос Зеленский, расположен примерно в 50 километрах от южной линии фронта.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил в приложении Telegram, что за минувшие сутки в Бахмуте, Марьинке и Шевченко погибли трое мирных жителей, пятеро получили ранения.

Губернаторы Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областей сообщили, что их районы подверглись бомбардировке ночью, пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома.

«Идея состоит в том, чтобы оказать на нас военное давление в Харькове, Донецке и Луганске в течение следующих нескольких недель… То, что происходит на востоке, не будет определять исход войны», — заявил советник президента Украины Алексей Аристович. . Интервью появилось на YouTube.

Аристович добавил, что цель российского наступления на востоке — заставить Украину отвести силы из района, представляющего реальную опасность.

Мэр Никополя Евтушенко, расположенного к западу от Запорожья в центральной Украине, заявил, что ночью его город подвергся бомбардировке.

В марте Россию обвинили в опасном пуске ракет в районе Запорожской АЭС, которую ее войска захватили в первые недели вторжения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в использовании крупнейшей в Украине атомной электростанции в качестве «ядерного щита» при атаках на украинские силы. Читать далее

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям, но многие города разрушены и тысячи убиты в ходе крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Украина и ее западные союзники обвиняют российские войска в совершении военных преступлений.

продовольственный кризис

Президент России Владимир Путин направил войска на Украину в рамках так называемой «специальной военной операции» по избавлению страны от фашистов. Украина и Запад заявляют, что Путин начал необоснованный «империалистический» захват земель.

Война вызвала глобальный энергетический и продовольственный кризис. Россия и Украина производят около трети мировой пшеницы, и Россия является основным поставщиком энергии в Европу.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное при посредничестве ООН и Турции и разрешающее безопасный проход судов с зерном из Украины, было воспринято как редкий дипломатический успех в войне.

В среду через Босфор прошел первый с начала войны корабль с украинским зерном. Судно Razzoni перевозило 26 527 тонн кукурузы в ливанский порт Триполи. Читать далее

Зеленский заявил, что Украине необходимо экспортировать не менее 10 миллионов тонн зерна, чтобы срочно сократить дефицит бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что после ухода Разони из украинских портов ежедневно могут выходить три корабля, а министр инфраструктуры Украины заявил, что еще 17 судов загружены сельскохозяйственной продукцией и ожидают отплытия.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Автор Химани Саркар. Монтаж Майкл Перри

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