Украина предупреждает о новых атаках России на энергетическую инфраструктуру

Россия может готовиться к новым атакам на энергетическую инфраструктуру – Зеленский

4,5 миллиона украинцев остались без электричества с приближением зимы

Помощник Байдена провел переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками

Доклад: США призывают Украину начать переговоры с Россией

Киев/ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский предупредил в воскресенье о дальнейших возможных атаках России на энергетическую инфраструктуру его страны, а официальные лица призвали жителей Киева подумать о планах покинуть страну, поскольку продолжающиеся забастовки угрожают поставкам электроэнергии.

В своем обычном вечернем обращении Зеленский заявил, что Россия «концентрирует силы и средства для повторения возможных массированных атак на нашу инфраструктуру. В первую очередь, энергетическую».

По словам Зеленского, более 4,5 млн потребителей остались без электричества на фоне опасений, что поддержка дела Украины может ослабнуть, поскольку влияние войны на цены на энергоносители и продукты питания продолжится зимой.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, который в пятницу посетил Киев и заверил Вашингтон в «непоколебимой и непоколебимой» поддержке Украины, провел необъявленные переговоры с российскими официальными лицами, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации, сообщила в воскресенье Wall Street Journal.

Новости об этих контактах появились после сообщения о том, что Вашингтон призывал Киев заявить о своей открытости к переговорам с Россией.

Советник президента Михайло Подолак ранее заявил в Твиттере, что Украина «встанет», несмотря на российские атаки на ее энергетическую инфраструктуру, добавив, что это будет сделано с помощью ПВО, защиты инфраструктуры и улучшения потребления.

Сергей Коваленко, генеральный директор ЯСНО, крупного поставщика электроэнергии в столицу, сообщил на своей странице в Facebook, что в понедельник страна столкнулась с 32-процентным дефицитом прогнозируемого энергоснабжения.

Предупреждения последовали за комментариями мэра Киева Виталия Кличко, который призвал жителей «думать обо всем», включая наихудший сценарий, когда столица лишится электричества и воды.

В телеинтервью он сказал, что жителям следует подумать о том, чтобы остаться с друзьями или семьей за пределами города.

На юге Россия и Украина продолжали обмениваться претензиями по мере продвижения украинцев в южный город Херсон. Рейтер не смог сразу проверить отчеты о поле боя с обеих сторон.

Ярослав Янушевич, губернатор Херсонской области, сообщил, что российские силовики уничтожили около 1,5 км линий электропередач, обесточив город Переслав.

«Вероятно, электричества в Переславе не будет до тех пор, пока он не будет полностью освобожден от оккупации», — написал Янусевич в мессенджере Telegram, добавив, что также были разрушены линии электропередачи, ведущие в Херсон.

Российские информационные агентства сообщили в воскресенье, что обширная украинская плотина Новая Каховка, контролируемая Россией, в истоке Херсона на реке Днепр, была повреждена в результате бомбардировки украинскими силами. В отчетах не было представлено никаких доказательств в поддержку заявления, которое Reuters не смогло сразу проверить.

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что ракета, выпущенная американским ракетным комплексом Hemars, попала и повредила шлюз дамбы. Газета цитирует чиновника, который сказал, что это была «попытка создать условия для гуманитарной катастрофы» путем прорыва дамбы.

Дипломатия

Предупреждения прозвучали после того, как Wall Street Journal сообщил, что в последние месяцы Салливан провел секретные переговоры с помощником Кремля Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которые не были обнародованы.

В последние месяцы было объявлено о нескольких контактах на высоком уровне между официальными лицами США и России, поскольку Вашингтон настаивал на том, чтобы любые переговоры о прекращении войны на Украине проходили между Москвой и Киевом.

Белый дом отказался комментировать отчет, ответив на вопросы об этой истории только заявлением, приписываемым пресс-секретарю Совета национальной безопасности Адриану Уотсону: «Люди просят о многом».

В субботу газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена особенно поощряет Украину выражать открытость к переговорам с Россией, а Госдепартамент заявляет, что Москва эскалирует войну и не заинтересована всерьез в мирных переговорах.

Газета со ссылкой на неназванные источники сообщила, что запрос официальных лиц США был направлен не на то, чтобы посадить Украину за стол переговоров, а, скорее, на расчетливую попытку обеспечить сохранение Киевом поддержки других стран.

Газета сообщила, что официальные лица США и Украины признали, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где последствия войны для цен на продовольствие и топливо были наиболее серьезными.

Он процитировал неназванного представителя США, который сказал, что «усталость в Украине — это реальная проблема для некоторых наших партнеров».

4 октября Зеленский подписал указ, официально объявляющий любые переговоры Украины с Путиным «невозможными», но оставляющий дверь открытой для переговоров с Россией.

Совет национальной безопасности Белого дома не дал немедленных комментариев по поводу точности отчета.

Представитель Госдепартамента ответил: «Мы говорили это раньше и скажем снова: действия говорят громче слов. Если Россия готова к переговорам, она должна остановить свои ракеты и ракеты и вывести свои войска с Украины».

Об этом сообщает агентство Reuters. Написано Майклом Перри и Саймоном Льюисом; Под редакцией Уильяма Малларда, Уильяма Маклина и Дайан Крафт.

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