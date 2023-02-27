Украина предупреждает, что может атаковать сайты на территории России и будет стремиться «вбить клин» между «Крымом и материковой Россией»

В понедельник Украина предупредила, что «возможны» обстрелы объектов «на российской земле», поскольку весной Киев готовится к контрнаступлению.

Замглавы военной разведки Украины заявил, что в своем весеннем контрнаступлении они попытаются «вбить клин» между «Крымом и материковой Россией».

Вадим Скипецкий заявил немецкой газете Berliner Morgenpost: «Целью нашего контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым.

«Мы не остановимся, пока не вернем нашу страну в границы 1991 года».

Подробнее о русско-украинской войне:

Белорусские сторонники, поддерживающие Украину, уничтожили самолет-разведчик Путина стоимостью 274 миллиона фунтов стерлингов, который «активно использовался» для нацеливания на Украину.

Контрнаступление, запланированное на весну, должно было «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой Россией», поскольку Москва аннексировала полуостров в 2014 году.

Он предупредил, что «возможно, что мы также уничтожим склады вооружения или военной техники на территории России, например вокруг города Белгорода. Оттуда будут наноситься удары по Украине».

Киев предупредил Москву, что «остановится только тогда, когда» страна вернется к «границам 1991 года».

Аннексированный полуостров Черного моря находится в центре их внимания, сказал Скибицкий немецкой газете Deutsche Welle.

Скибицкий настаивал на том, что их контратака будет заключаться только в «освобождении всех оккупированных территорий Украины, включая Крым».

Украинские силы стремятся добиться стратегического прорыва в Запорожской области, который «серьезно бросит вызов» сухопутному мосту России с Крымом.

Министерство обороны Великобритании (МО) предложило российским войскам построить свои укрепления в Запорожской области, где ожидаются ожесточенные бои, особенно в районе города Тарасовка.

В заявлении Минобороны добавлено: «Об этом свидетельствует продолжающееся строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и дислокация личного состава.

Протяженность российской линии фронта на Украине составляет около 1288 км, а линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области проходит на расстоянии 192 км.

«Крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно поставит под вопрос жизнеспособность российского «сухопутного моста», соединяющего Ростовскую область России и Крым; украинский успех в Луганске подорвет заявленную военную цель России — «освобождение» Донбасса».

Решение о том, какой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, станет одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессия России против Украины началась с аннексии Крыма в 2014 году.

Зеленский заявил: «Девять лет назад в Крыму началась российская агрессия. Вернув Крым, мы восстановим мир.

«Это наша земля. Наш народ. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины».