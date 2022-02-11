Украина предупреждает, что поддерживаемые Россией сепаратисты проводят военные учения

КИЕВ, Украина. В пятницу украинские военные предупредили, что поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке страны проводят военные учения, завершая почти осаду Украины враждебными силами, даже несмотря на то, что дипломатические инициативы не получили дальнейшего развития.
В заявлении Украины говорится, что учения проверяют готовность сил к боевым действиям, а также отрабатывают «управление артиллерией, танками и бронетехникой» в полевых учениях. Он добавил, что некоторые подразделения сил были приведены в высшую степень боевой готовности, а высокопоставленные российские военные контролировали действия.
Предупреждение стало последним свидетельством перехода Киева к более тревожным комментариям о военной опасности, угрожающей Украине. Это произошло после нескольких недель усилий по уменьшению угрозы вторжения, чтобы успокоить общественность и ограничить экономические последствия.
Украина на этой неделе начала собственные общенациональные военные учения в привязке к совместным учениям России и Беларуси на севере Украины, в Белоруссии.
На юге ВМФ России объявил в четверг о закрытии больших районов Черного моря для проведения учений с боевой стрельбой своим флотом, которые эффективно осаждают украинские порты, в том числе порт Одессы. Военно-морские учения должны были начаться в воскресенье и продлиться шесть дней.
Россия сосредоточила бронетехнику и солдат у своих границ на северо-востоке Украины и на юге в Крыму, который Москва аннексировала в 2014 году. Она также направила большое воинское подразделение в Беларусь для проведения, по ее словам, военных учений с Беларусью. Армия. Столица Украины Киев находится всего в 140 милях от границы с Беларусью.
Служба военной разведки Украины в пятницу заявила, что армия пророссийских сепаратистов находится в частичной боевой готовности в двух восточноукраинских анклавах, Донецкой и Луганской Народных республиках, и заказала полевые учения. заявление.
Украина и западные правительства считают, что сепаратистская армия, насчитывающая около 30 000 солдат, контролируется и вооружается российским правительством, в то время как российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, последовательно отрицают какую-либо роль России в конфликте.
Ожидалось, что в пятницу президент Байден позвонит 10 другим лидерам через Атлантику, «чтобы обсудить наши общие опасения по поводу продолжающегося наращивания Россией вооруженных сил вокруг Украины и продолжить координацию как в дипломатии, так и в области сдерживания», — говорится в пресс-релизе Белого дома. заявление.
Среди тех, кто присоединится к Байдену, — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Многочисленные дипломатические усилия по урегулированию кризиса пока не принесли особых результатов.
На пресс-конференциях, которые продолжались после полуночи в Берлине, российские и украинские переговорщики заявили, что канал переговоров, поддерживаемый президентом Франции Эммануэлем Макроном, не продвинулся вперед.
Переговоры были сосредоточены на соглашении об урегулировании войны на востоке Украины, но рассматривались как потенциальный способ ослабить более широкую напряженность из-за наращивания Россией сил. Это был второй визит советников по внешней политике правительств Франции, Германии, России и Украины в этом году.
«Было бы хорошо, если бы во время второй встречи мы смогли о чем-то договориться», — сказал главный переговорщик Украины Андрей Ермак. После девяти часов переговоров переговорщикам не удалось договориться о совместном заявлении. «Все пошло так же, как и сегодня, — сказал г-н Ермак.
Я понимаю рост напряженности вокруг Украины
Более жесткую оценку дал российский переговорщик Дмитрий Козак. По его словам, украинское правительство не изменило своей давней позиции в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, которые продолжаются уже семь лет.
Отдельные разговоры в Москве между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также ни к чему не привели, причем Лавров сравнил их с «разговором немого с глухим».
Г-жа Трасс сказала, что одной из целей визита было донести до российских официальных лиц предупреждения о серьезности западных экономических санкций и других последствиях, если они применят военную силу в Украине. В ответ Лавров повторил позицию России о том, что у нее нет планов вторжения в Украину и что ее вооруженные силы только проводят учения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество, предложение, принятое Украиной, но отвергнутое Россией. На следующей неделе запланирован визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев и Москву. Российские официальные лица заявили, что ответят в письменной форме на предложения о переговорах по безопасности, сделанные Соединенными Штатами и НАТО.
Россия предъявила Западу ряд требований, включая сокращение военного присутствия НАТО в Восточной Европе до уровня 1990-х годов и обеспечение того, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО. Соединенные Штаты охарактеризовали эти требования как «не новичок» и вместо этого выступили с рядом предложений, направленных на контроль над вооружениями.
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