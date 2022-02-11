Украина предупреждает, что поддерживаемые Россией сепаратисты проводят военные учения

КИЕВ, Украина. В пятницу украинские военные предупредили, что поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке страны проводят военные учения, завершая почти осаду Украины враждебными силами, даже несмотря на то, что дипломатические инициативы не получили дальнейшего развития.

В заявлении Украины говорится, что учения проверяют готовность сил к боевым действиям, а также отрабатывают «управление артиллерией, танками и бронетехникой» в полевых учениях. Он добавил, что некоторые подразделения сил были приведены в высшую степень боевой готовности, а высокопоставленные российские военные контролировали действия.

Предупреждение стало последним свидетельством перехода Киева к более тревожным комментариям о военной опасности, угрожающей Украине. Это произошло после нескольких недель усилий по уменьшению угрозы вторжения, чтобы успокоить общественность и ограничить экономические последствия.

Украина на этой неделе начала собственные общенациональные военные учения в привязке к совместным учениям России и Беларуси на севере Украины, в Белоруссии.