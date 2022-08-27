Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики

Правительство Украины расторгло соглашение о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики с Российской Федерацией.

Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. кабельОб этом сообщает корреспондент Укринформа после заседания правительства Украины.

Мельничук писал: «Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было подписано в Москве 14 января 1993 года, прекращает свое действие».

Напомним, что в ночь на 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили крупнейшую в Европе АЭС Запорожскую АЭС. Сейчас, по данным Главного разведывательного управления Минобороны Украины, Россия завершила все подготовительные работы и ждет подходящего момента для подключения Запорожской АЭС к своим сетям. Российские спецслужбы пытают украинских сотрудников на станции, чтобы заставить их не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на Запорожской АЭС.

МК