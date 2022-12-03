Украина приветствует ограничение цены на российскую нефть, согласованное ЕС и G7

Киев: Украина в субботу приветствовала ограничение цен на российскую нефть в размере 60 долларов, согласованное Европейским союзом, G7 и Австралией, заявив, что это «уничтожит» российскую экономику.

Предел цен, ранее согласованный на политическом уровне между богатыми демократиями Большой семерки и Европейским союзом, вступит в силу с запретом ЕС на российскую сырую нефть с понедельника.

Польша отказалась поддержать план ограничения цен из-за опасений, что потолок слишком высок, до того, как ее посол в Европейском Союзе подтвердил Варшавское соглашение в пятницу вечером.

Эмбарго заблокирует поставки российской сырой нефти танкерами в ЕС, на долю которых приходится две трети импорта, потенциально лишив российскую военную казну миллиардов евро.

«Мы всегда достигаем своей цели, и российская экономика будет разрушена, и она заплатит и ответит за все свои преступления», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу в Telegram.

Но, добавил он, ограничение в 30 долларов убило бы его быстрее.

«Большая семерка» заявила, что выполняет свое обещание «не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины, поддержать стабильность на мировых энергетических рынках и уменьшить негативные экономические последствия агрессивной войны России».

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Белый дом назвал сделку «хорошей новостью», заявив, что ограничение цен ограничит возможности президента России Владимира Путина финансировать «военную машину» Кремля.

Инфраструктурные забастовки «неизбежны»

Потерпев унизительные поражения во время крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, Россия в октябре начала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, вызвав отключения электроэнергии.

Путин заявил, что российские удары по украинской инфраструктуре «неизбежны» в своем первом с середины сентября разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Подобные меры стали вынужденным и неизбежным ответом на провокационные атаки Киева на российскую гражданскую инфраструктуру», — сказал Путин Шульцу, согласно пересказу Кремлем телефонных разговоров.

Кремлевский лидер особо упомянул октябрьское нападение на мост, соединяющий аннексированный Москвой Крым с материковой частью России.

По словам пресс-секретаря немецкого лидера, во время часового разговора Шульц призвал российского президента как можно быстрее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск.

Путин заявил Шульцу, что удары по украинской инфраструктуре неизбежны

Но Кремль заявил, что Путин призвал Берлин «пересмотреть свои подходы» и обвинил Запад в проведении «деструктивной» политики в отношении Украины, подчеркнув, что его политическая и финансовая помощь означает, что Киев «полностью отвергает идею любых переговоров».

Президент Украины Владимир Зеленский исключил любые переговоры с Россией, пока Путин находится у власти, вскоре после того, как Кремль заявил об аннексии нескольких украинских регионов.

Разговоры не за столом

Кремль также указал, что Москва не настроена на переговоры по Украине после того, как президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с Путиным, если российский лидер действительно хочет положить конец боевым действиям.

«Что на самом деле сказал президент Байден? Переговоры будут возможны только после того, как Путин покинет Украину», — заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что Москва «определенно» не готова принять эти условия.

Между тем, в пятницу Белый дом также попытался опровергнуть идею переговоров, заявив, что Байден в настоящее время «не намерен» садиться за стол переговоров с Путиным.

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Российские удары разрушили почти половину энергосистемы Украины и оставили миллионы людей в холоде и тьме с наступлением зимы.

По последним данным из Киева, советник Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в боях погибло до 13 тысяч украинских солдат.

Есть подозрение, что и Москва, и Киев минимизировали свои потери, чтобы не повредить моральному духу.

Американский генерал Марк Милли заявил в прошлом месяце, что более 100 000 российских солдат были убиты или ранены на Украине, и киевские силы, вероятно, понесли такие же потери.

Боевые действия в Украине также унесли жизни тысяч украинских мирных жителей и вынудили миллионы людей покинуть свои дома.

Тем, кто остался в стране, пришлось столкнуться с аварийным отключением электроэнергии, поскольку власти стремятся снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру.