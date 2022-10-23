Украина призывает к глобальному запрету российского RT после того, как ведущий призвал утонуть украинских детей

23 окт (Рейтер) — В воскресенье Украина назвала российские государственные СМИ RT зачинщиками геноцида после того, как ведущий сказал, что украинские дети, которые видели оккупацию русских во времена Советского Союза, должны были утонуть.

В презентации, транслировавшейся на прошлой неделе, ведущий RT Антон Красовский заявил, что детей, критически настроенных по отношению к России, следовало «бросить прямо в реку с сильным течением».

Красовский — провоенный комментатор российского телевидения, на которого распространяются санкции Европейского Союза, — отвечал на рассказ российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко о том, как, когда он впервые посетил Украину в 1980-х годах, дети сказали ему, что они будут жить лучше. . Жизнь без оккупации Москвой своей страны.

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«Они должны были утонуть в реке Цина», — сказал в ответ Красовский. «Просто утопи этих детей, утопи их». Вместо этого, по его словам, их можно загнать в хижины и сжечь.

В коротком фрагменте интервью, опубликованном в социальных сетях, Красовский также посмеялся над сообщениями о том, что российские солдаты насиловали пожилых украинских женщин во время вторжения.

«Правительства, которые еще не запретили RT, должны увидеть этот отрывок», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере со ссылкой на отрывок из интервью.

«Агрессивное подстрекательство к геноциду (за это мы будем преследовать этого человека), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру», — добавил Кулеба.

Российское государственное телевидение, жестко контролируемое Кремлем, открыто поддерживало российское вторжение в Украину. Ведущие регулярно отвергали сообщения о военных преступлениях России, и многие использовали эфирное время, чтобы призвать президента России Владимира Путина занять более агрессивную позицию в отношении вторжения.

Кремль отрицает, что его силы совершали военные преступления на Украине.

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Об этом сообщает Рейтер.

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