Украина призывает НАТО помочь противостоять усилиям России по нестабильности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба слушает Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире Коалиции в Брюсселе 15 ноября 2021 года. Гулеба призвал к усилению поддержки НАТО, поскольку она сталкивается с наращиванием российской военной мощи вблизи своей восточной границы. И иммиграционный кризис на границе с Беларусью. (НАТО)

В понедельник главный посол Украины призвал НАТО оказывать дальнейшую поддержку его стране, поскольку она сталкивается с наращиванием российской военной мощи у восточной границы и миграционным кризисом на северной границе с Беларусью.

После встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: «Я бы хотел, чтобы наш север считался безопасной гаванью, но это не так».

Кулеба сказал, что его страна укрепляет границу с Беларусью в условиях иммиграционного кризиса, который, по словам союзников, был «вооружен» президентом Беларуси Александром Лукашенко в ответ на западные санкции.

Гулеба сказал, что иммиграционный кризис и размещение российских войск были частью более широких усилий Москвы по дестабилизации региона.

Россия стала верным союзником режима Лукашенко, поскольку белорусский диктатор обратился к Путину за поддержкой после массовых восстаний против его правления.

Кремль отрицает причастность иммигрантов к кризису, который побудил Польшу перебросить тысячи военнослужащих к своим границам, не позволяя людям въезжать в страну.

В воскресенье президент России Владимир Путин обвинил в кризисе западные страны.

Украинский десантник обеспечивает частичную безопасность во время тренировки с войсками США в сентябре 2021 года в учебном центре недалеко от Яворова, Украина. 15 ноября 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил концентрацию российских войск у границы с Украиной. (Джон Юнес / Армия США) READ Ковит, 1238 новых позитивов в регионе, из них 210 в районе Равенны. Жертв 74, 9 в нашей провинции

«Именно они создали условия, чтобы сотни тысяч людей могли покинуть свои дома», — заявил Путин государственному телеканалу «Россия-1». «Они хотят обвинить кого-то, чтобы избежать ответственности за то, что сейчас происходит».

Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность созыва экстренного совещания НАТО по этому вопросу, ссылаясь на Правило 4 Коалиции для кризисных переговоров, когда член считает свой регион угрозой и должен созвать экстренное совещание НАТО по этому вопросу.

Между тем Украина, которая не является членом НАТО, заявляет, что ожидает более тесной координации с коалицией из-за опасений, что концентрация российских войск у ее восточной границы может быть предвестником новой атаки Кремля.

Россия насильственно аннексировала Крымский полуостров в 2014 году и поддерживает сепаратистов, ведущих войну на востоке Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник осудил структуру России, заявив, что союзники «видели большие и необычайные концентрации российских сил».

«Дальнейшие провокационные или агрессивные действия России вызовут серьезную озабоченность», — сказал Столтенберг. «Мы призываем Россию сохранять прозрачность в своих военных операциях».

Образование России произошло после аналогичного расширения в апреле, когда Москва разместила тысячи военнослужащих на восточной границе Украины. Многие из них не покинули этот район.

Гулеба заявил в апреле, что НАТО представило предложение из 10 пунктов о способах увеличения поддержки Украины.

В нем Гулеба сказал, что «добился прогресса» и постарается быстро отслеживать свой план в свете текущих условий безопасности.

Хотя он не уточнил, к чему были призваны эти планы, Гулеба сказал, что хотел бы видеть больше сотрудничества с союзниками по НАТО в регионе Черного моря.

«Это будет очень своевременно и эффективно», — сказал он.

Военные США содержат войска в Западной Украине, уделяя особое внимание обучению, в то время как ВМС и ВВС США проводят регулярное патрулирование в Черном море.



