Украина призывает спортсменов зимних Олимпийских игр избегать российских соперников

Украинские спортсмены не должны стоять рядом со своими российскими соперниками на Олимпиаде-2022 в Пекине на следующей неделе, заявил министр спорта Украины сказал Понедельник.
Министр Вадим Гуцайт сообщил национальной телерадиокомпании «Суспольное», что 45 украинских спортсменов, направляющихся на Зимние игры, проинструктированы, как вести себя в случае «провокаций».
«Они не должны стоять вместе, когда спортсмены из России стоят с флагом», — сказал Гутцайт.
«Мы не в первый раз встречаемся со спортсменами после летних Олимпийских игр и обсуждаем это», — добавил он, имея в виду а полемика когда двое российских и украинских спортсменов, завоевавших золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту, были изображены обнимающимися.
МИД России раскритиковал рекомендации Украины как «акт тоталитаризма».
Совет Украины избегать российских спортсменов прозвучал на фоне обострения напряженности в связи с скоплением десятков тысяч российских военнослужащих у украинских границ. Усугубляя опасения, Россия и Беларусь также объявили о совместных широкомасштабных военных учениях недалеко от Украины в середине февраля.
В последние месяцы западные правительства предупреждали о неизбежном вторжении в Украину, что вынудило некоторые посольства призвать в понедельник к эвакуации членов семей дипломатического персонала.
Дипломатические усилия в этом месяце до сих пор не смогли разрешить кризис: на этой неделе Россия добивается письменного ответа на свои «обязательные» требования безопасности, в то время как западные дипломаты требуют дополнительных переговоров и продолжают угрожать «жесткими» санкциями против Москвы.
Кремль отрицает планирование военных действий на Украине и обвиняет НАТО в нагнетании напряженности путем перевода сил в боевую готовность и отправки военных кораблей и истребителей в Восточную Европу.
В недавнем отчете Bloomberg, который Кремль и Пекин отрицают, говорится, что президент Китая Си Цзиньпин, возможно, призывал президента России Владимира Путина избегать вторжения в Украину во время Олимпийских игр.
Ожидается, что Путин присоединится к Си 15 февраля. 4 церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
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