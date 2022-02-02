Украина призывает спортсменов зимних Олимпийских игр избегать российских соперников

Украинские спортсмены не должны стоять рядом со своими российскими соперниками на Олимпиаде-2022 в Пекине на следующей неделе, заявил министр спорта Украины сказал Понедельник.

Министр Вадим Гуцайт сообщил национальной телерадиокомпании «Суспольное», что 45 украинских спортсменов, направляющихся на Зимние игры, проинструктированы, как вести себя в случае «провокаций».

«Они не должны стоять вместе, когда спортсмены из России стоят с флагом», — сказал Гутцайт.

«Мы не в первый раз встречаемся со спортсменами после летних Олимпийских игр и обсуждаем это», — добавил он, имея в виду а полемика когда двое российских и украинских спортсменов, завоевавших золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту, были изображены обнимающимися.

МИД России раскритиковал рекомендации Украины как «акт тоталитаризма».