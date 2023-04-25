Украина призывает страны мира оказать давление на Россию по зерновой сделке | Российско-украинские военные новости

Срок действия Черноморского зернового соглашения истекает 18 мая, если Россия не согласится на его продление.

Украина во вторник призвала мировые державы оказать давление на Россию по поводу будущего Соглашения по зерну в Черном море, срок действия которого скоро истечет.

Ранее в письме президенту России Владимиру Путину глава ООН Антониу Гутерриш предложил «путь вперед, направленный на разработку, продление и расширение» соглашения, срок действия которого истекает 18 мая.

Советник украинского президента Михаил Подоляк поддержал письмо, заявив агентству Рейтер, что предложение Гутерриша может быть успешным, «только если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию».

«С другой стороны, Украина будет продолжать следовать договоренностям с Турцией и ООН, и продолжит доставлять зерновые грузы до места назначения, решая проблему глобального продовольственного обеспечения», — сказал он.

После встречи в штаб-квартире ООН в понедельник Гутерриш попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова передать Путину

Лавров сказал, что Москва изучит письмо.

Соглашение о зерне

В июле прошлого года Турция и ООН выступили посредниками в сделке, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна из портов Черного моря; Он был обновлен дважды.

Юлия Шаповалова, московский журналист, заявила, что переговоры продолжаются, поскольку Гутерриш считает одним из основных препятствий, на которое ссылается Россия, «обеспокоенность Москвы по поводу поставок удобрений».

«14 апреля МИД России огласил пять условий продления зернового соглашения, включая подключение Россельхозбанка к платежной системе SWIFT», — сказал он «Аль-Джазире».

Москва призвала Россию возобновить поставки таких товаров, как сельскохозяйственная техника и запасные части, а также снять ограничения на страхование российских судов, добавила Шаповалова.

Во вторник Кремль заявил, что глобальный дефицит продовольствия нельзя полностью отнести на счет России и Украины, и подтвердил, что сделка не работает на Москву.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам: «Несмотря на все это время, [the deal] Еще не реализовано, не идет в комплекте, условия о нас еще не реализованы.

«Итак, пока обстоятельства складываются не в пользу этой сделки, мы продолжаем наблюдать».

Министерство обороны России обвинило Украину в использовании зернового маршрута для нападения на российские корабли в Черном море, а бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил Москве уйти, если страны G7 запретят экспорт в Россию.