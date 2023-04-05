Украина проиграет, если россиян и белорусов не забанят, считает лыжный тренер

(Рейтер) — Главный тренер сборной Украины по фристайлу считает, что неспособность отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях является потерей для Украины.

Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить россиянам и белорусам вернуться к международным соревнованиям в качестве нейтральных, поскольку они были запрещены в прошлом году после вторжения России, которое Москва назвала «специальной военной операцией».

Правительство Украины заявило, что спортсмены не будут допущены к участию в отборочных турнирах Париж-2024, если им придется соревноваться с россиянами.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы их не допустили к участию в международных соревнованиях», — заявил Энвер Аблаев Украинскому общественному радио. висит Вторник.

«Если мы этого не добьемся, то это будет наш проигрыш. Если они будут выступать и если нашим спортсменам позволят выступать вместе с ними, то это тоже будет проигрыш. Если мы решим запретить нашим спортсменам выступать вместе с россиянами, то это тоже убыток.

Российским и белорусским спортсменам по-прежнему запрещено кататься на коньках, но в некоторых олимпийских видах спорта они снова стали нейтральными. Международный олимпийский комитет принимает отдельное решение об участии в парижской Олимпиаде.

Аблаев, представлявший Украину на трех зимних Играх, привел Александра Абраменко к золотой медали на Олимпийских играх 2018. В прошлом году в Пекине Абраменко завоевал серебро и поднялся на подиум вместе с бронзовым призером Ильей Боровым из Олимпийского комитета России.

«Я даже не представляю, как кто-то из наших спортсменов будет стоять рядом с Росси на том же склоне или, не дай Бог, на пьедестале», — сказал Аблаев. «Мы понимаем (обновленные рекомендации МОК), но стопроцентного запрета на данный момент нет.

«Многие (российские) спортсмены открыто поддерживают так называемую «специальную военную операцию» России против Украины. Поэтому мы уверены, что она (Россия) не имеет права выступать в цивилизованном мире».

(Репортаж Ритики Шармы в Бангалоре); Под редакцией Питера Резерфорда

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