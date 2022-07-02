Украина просит Турцию захватить сухогруз под российским флагом военные новости между россией и украиной

Украина обратилась к Турции с просьбой захватить грузовое судно «Зебек Зули» под российским флагом, которое перевозит зерно, вывезенное из оккупированного Россией порта Бердянск, согласно украинскому чиновнику и документу, с которым ознакомился Reuters.

Представитель МИД Украины со ссылкой на информацию, полученную от Морской администрации страны, сообщил, что Зибек Зули перевез из Бердянска первую партию около 4500 тонн зерна, которое, по словам чиновника, принадлежало Украине.

В письме от 30 июня в Минюст Турции Генеральная прокуратура Украины отдельно сообщила, что Зебек Зули был причастен к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялся в Карасу, Турция, с 7000 тоннами груза — более крупной партией. чем официальная цитата.

МИД Турции не сразу ответил на запрос Рейтер прокомментировать прибытие Зухайбека Жоули.

Казахстанская компания KTZ Express подтвердила, что компания принадлежит Жибек Жолы, ​​но сообщила, что она была зафрахтована российской Green Line, которая не подпадает под какие-либо санкции.

В KTZ Express добавили, что консультируются с соответствующими сторонами и будут соблюдать все штрафы и ограничения.

Украина обвинила Россию в краже зерна с земель, которые российские войска контролировали с начала их вторжения в конце февраля. Кремль отрицал, что Россия украла украинское зерно.

Посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил в начале июня, что турецкие покупатели были среди тех, кто получил зерно, украденное Россией из Украины, добавив, что он обратился к Турции за помощью в установлении и задержании лиц, ответственных за предполагаемые поставки.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в прошлом месяце, что Анкара расследует обвинения, но расследования пока не выявили украденных партий.

Украина и Запад обвинили Москву в вооружении продовольствием. Россия говорит, что виноваты мины, установленные в украинском море, и международные санкции, наложенные на Москву.

Конфликт в Украине спровоцировал глобальный продовольственный кризис, что побудило ООН выдвинуть план по открытию судоходных маршрутов из Одессы и других украинских портов.

Турция обязалась сотрудничать в создании защищенного прохода в Черном море, чтобы Украина могла экспортировать свою продукцию.

Критики опасаются, что Россия воспользуется этим коридором для нападения на стратегический порт Одесса.