Украина протестует против показа российских фильмов на чешском кинофестивале

Прага — Международный кинофестиваль на чешском курорте Карловы Вары стартовал в пятницу на фоне разногласий после того, как Украина протестовала против показа российского фильма рядом с фильмами украинского производства.

Перед началом 56-го фестиваля несколько видных украинских кинематографистов вместе с послом Украины в Праге выразили протест против запланированного показа фильма «Капитан Волконогов-беглец».

В открытом письме посол Украины Еввин Перибенис заявил, что было бы «бесчеловечно» показывать украинские фильмы рядом с российскими фильмами, снятыми при поддержке Министерства культуры России, в то время, когда «российские войска совершали зверства» во время вторжения в его страну. .

Организаторы заявили, что считают российский фильм, мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в прошлом году, косвенно критикующим нынешнее российское руководство.

Также на фестивале будут показаны четыре украинских фильма и восемь других фильмов-полуфабрикатов производства или сопродюсера Украины.

После отмены в 2020 году и переноса на 2021 год из-за пандемии фестиваль в этом году завершится гала-концертом в честь лауреата премии «Оскар» австралийского актера Джеффри Раша за его вклад в мировое кино.

Раш получил премию «Оскар» за главную роль в фильме «Сияние» 1997 г. Кроме этого фильма, на фестивале также будут показаны его фильмы «Король говорит!» и «Перья».

Организаторы также чествовали лауреата премии «Оскар» актера и продюсера Бенисио дель Торо и чешского актера Полека Поливку.

Фестиваль продлится до 9 июля. Большое жюри рассмотрит 12 фильмов на соискание первой премии «Хрустальный глобус».