Украина работает над возобновлением экспорта зерна, забастовки России представляют собой риск

Россия подтверждает нападение на Одессу, говорит, что военный корабль был поражен

Зеленский: Атака показывает, что Москве нельзя доверять сделку

Советник Зеленского: Поставки пострадают, если забастовки продолжатся

Москва и Киев подписали соглашение об экспорте зерна в пятницу

Соглашение было направлено на предотвращение крупного глобального продовольственного кризиса.

Киев (Рейтер) — В воскресенье Украина продолжила попытки возобновить экспорт зерна из своих черноморских портов в рамках сделки, направленной на сокращение глобальной нехватки продовольствия, но предупредила, что поставки пострадают, если российский ракетный удар по Одессе станет признаком чего-то большего. приходить.

Президент Владимир Зеленский осудил субботнее нападение как «варварское», которое показало, что Москве нельзя доверять выполнение соглашения, заключенного всего день назад при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций.

Общественное радио Украины со ссылкой на украинскую армию заявило, что российские ракеты не попали в зернохранилище порта и не причинили серьезного ущерба. Киев заявил, что идет подготовка к возобновлению отгрузок зерна.

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«Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта сельхозпродукции из наших портов», — сообщил министр инфраструктуры Александр Кобраков в Facebook.

Россия заявила, что ее силы поразили украинский военный корабль и склад оружия в Одессе высокоточными ракетами.

Соглашение, подписанное Москвой и Киевом в пятницу, было воспринято как дипломатический прорыв, который поможет сдержать рост мировых цен на продовольствие, вернув поставки украинского зерна на довоенный уровень в 5 миллионов тонн в месяц. Читать далее

Но экономический советник Зеленского предупредил в воскресенье, что забастовка в Одессе предполагает, что она может оказаться вне досягаемости.

«Вчерашняя забастовка свидетельствует о том, что так точно не получится», — заявил Оле Остенко украинскому телевидению.

Он сказал, что Украина имеет возможность экспортировать 60 миллионов тонн зерна в течение следующих девяти месяцев, но это займет до 24 месяцев, если ее порты не будут работать должным образом. Читать далее

Война вступает в шестой месяц

Поскольку в воскресенье война вступила в свой шестой месяц, не было никаких признаков прекращения боевых действий.

Украинские военные сообщили о российских бомбардировках на севере, юге и востоке и вновь упомянули о том, что российские операции готовят почву для наступления на Бахмут в восточном Донбассе.

Командование ВВС Украины заявило, что его силы рано утром в воскресенье сбили три российские крылатые ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря и нацеленные на запад Хмельницкой области.

В то время как основной театр боевых действий находился на Донбассе, Зеленский заявил в субботнем видео, что украинские силы «шаг за шагом» продвигаются в оккупированную Херсонскую область в восточной части Черного моря. Читать далее

Удары по Одессе вызвали осуждение со стороны ООН, Евросоюза, США, Великобритании, Германии и Италии. Читать далее

Российские информационные агентства со ссылкой на Минобороны России сообщили, что украинский военный корабль и противокорабельные ракеты, предоставленные США, уничтожены. Читать далее

«Пришвартованный украинский корабль и склад противокорабельных ракет «Гарпун», поставленных США, уничтожены высокоточными морскими ракетами большой дальности в Одесском порту на территории судоремонтного завода», — говорится в сообщении.

Министр обороны Турции заявил в субботу, что российские официальные лица сообщили Анкаре, что Москва «не имеет никакого отношения» к ударам.

По данным украинских военных, две ракеты «Калибр», выпущенные с двух российских боевых кораблей, попали в район насосной станции порта, еще две силы ПВО сбили.

безопасный проход

Пятничное соглашение направлено на обеспечение безопасного входа и выхода из украинских портов, которые российский Черноморский флот закрыл после вторжения в Москву 24 февраля, что, по словам представителя ООН, является «фактически прекращением огня» для прикрытых кораблей и объектов.

Украина и Россия являются двумя крупнейшими в мире экспортерами пшеницы, и блокада задержала десятки миллионов тонн зерна, усугубив узкие места в глобальной цепочке поставок.

По данным Всемирной продовольственной программы, в сочетании с западными санкциями в отношении России это привело к росту цен на продукты питания и энергоносители, в результате чего около 47 миллионов человек оказались в состоянии «жестокого голода».

Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису, обвиняя санкции в замедлении экспорта продуктов питания и удобрений, а Украину — в заминировании ее портов.

Украина заминировала воду возле своих портов в рамках своей военной обороны, но в соответствии с соглашением, заключенным в пятницу, пилоты будут вести корабли по безопасным каналам. Читать далее

Планируется, что совместный координационный центр, укомплектованный членами четырех сторон соглашения, будет контролировать суда, следующие через Черное море в пролив Босфор в Турции и на мировые рынки. В пятницу все стороны договорились не атаковать их.

Путин описывает войну как «специальную военную операцию», направленную на разоружение Украины и искоренение опасных националистов. Киев и Запад называют это необоснованным предлогом для агрессивного захвата земель.

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(Репортаж Натальи Зенец и Макса Хандера в Киеве и Тома Балмфорта в Лондоне и в офисе Reuters.) Написание Саймона Кэмерона Мура и Томаса Яновски; Под редакцией Уильяма Малларда, Ангуса МакСвана и Александры Хадсон.

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