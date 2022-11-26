Украина работает над восстановлением водоснабжения и электроснабжения после ударов России

КИЕВ, Украина (AP) — Украинские власти в субботу попытались восстановить электро- и водоснабжение после того, как недавние российские военные удары сильно повредили инфраструктуру, а президент Владимир Зеленский заявил, что после отключений электроэнергии, которые охватили раздираемую войной страну, миллионы людей смогли восстановить электроснабжение. Несколько дней назад. .

На востоке продолжались стычки, и жители южного города Херсона направились на север и запад, спасаясь от смертоносных карательных обстрелов со стороны российских сил в последние дни. Удары рассматриваются как попытки России отомстить осажденному, но непокорному украинскому народу после того, как украинские силы освободили город, который находился в руках русских несколько месяцев, более двух недель назад.

«Главная задача сегодня, как и в другие дни на этой неделе, — энергетика», — сказал Зеленский в своем ночном телеобращении поздно вечером в пятницу. «Со среды по сегодняшний день мы смогли вдвое сократить количество людей, у которых не было электричества, чтобы стабилизировать систему».

Но он сказал, что перебои с подачей электроэнергии продолжаются в большинстве регионов, включая столицу Киев.

Всего пострадало более 6 миллионов подписчиков. А в среду вечером отключили почти 12 миллионов подписчиков», — добавил Зеленский.

Он позволял себе редкое проявление недовольства действиями киевских властей, намекая на «множество жалоб», выдвигая при этом «точки непобедимости» — общие центры, где население могло хранить продукты, воду, батареи и другие предметы первой необходимости — в столице. .

«Обратите внимание: киевлянам нужно больше защиты», — сказал он. На сегодняшний вечер в городе отключено 600 тысяч абонентов. Многие киевляне остаются без электричества более 20, а то и 30 часов.

«Я ожидаю от мэрии хорошей работы», — сказал он, имея в виду администрацию мэра Виталия Кличко. .

Президент и мэр то и дело ссорились с тех пор, как Зеленский вступил в должность в 2019 году. Зеленский обвинил Кличко и окружающих его чиновников в коррупции, а Кличко утверждает, что администрация президента оказывала на него политическое давление.

Рано утром в субботу городская администрация Киева сообщила, что водоснабжение по всему городу восстановлено, но около 130 000 жителей по-прежнему остаются без электричества.

В субботу утром городские власти заявили, что все электроснабжение, водоснабжение, отопление и связь будут восстановлены в течение 24 часов.

Борьба за восстановление власти началась после того, как премьер-министр Бельгии Александр де Кроо встретился в субботу с Зеленским в Киеве. Де Кроо написал в Твиттере, что Бельгия «запустит новую гуманитарную и военную помощь», но не сообщил конкретных подробностей.

Тем временем украинцы отмечали 90-летие начала «Голодомора» или Великого голода, в результате которого за два года погибло более 3 миллионов человек, поскольку советское правительство при Иосифе Сталине конфисковало запасы продовольствия и зерна и депортировало многих украинцы.

Канцлер Германии Олаф Шольц почтил память, проведя параллели с влиянием войны на Украину — крупного поставщика пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других продуктов питания — на мировые рынки. Экспорт из Украины возобновился в рамках сделки при посредничестве ООН, но он остается значительно ниже довоенного уровня, что приводит к росту мировых цен.

«Сегодня мы едины в утверждении, что голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия», — сказал Шульц в видеообращении. «Вот почему мы не можем позволить себе то, что наблюдаем: худший за последние годы глобальный продовольственный кризис с разрушительными последствиями для миллионов людей — от Афганистана до Мадагаскара и от Сахеля до Африканского Рога».

Он сказал, что судно Всемирной продовольственной программы находится в процессе доставки украинского зерна в Эфиопию, и что Германия выделяет еще 10 миллионов евро на усилия по ускорению поставок зерна из Украины.

В Херсоне жители продолжали или пытались бежать. В пятницу второй день на освобожденный город обрушивается шквал ракет.

«У меня нет денег, я даже не могу купить бензин для машины», — сказала Ирина Розановская, стоя на улице возле тел трех человек, погибших в ходе забастовки в четверг. Она сказала, что хочет перевезти свою семью на Западную Украину или за границу.

По сообщению Министерства реинтеграции, около 100 жителей Херсона сели на зафрахтованный правительством поезд в рамках первой организованной эвакуации в пятницу, а автобусы, как ожидается, доставят остальных в приюты в городах Одесса, Николаев и Кривой Рог.

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Медник сообщает из Херсона, Украина.