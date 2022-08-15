Украина работает со Швейцарией над выявлением активов, принадлежащих российским олигархам

Украина будет работать со Швейцарией над способами выявления инвестиций и активов, принадлежащих российским олигархам.

Об этом заявил посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко в интервью изданию НВ Радио, Об этом сообщает Укринформ.

На вопрос, намерена ли Швейцария искать деньги российских олигархов, Рыбченко ответил, что британские чиновники делают это.

Он отметил, что российских инвестиций в Швейцарии «много», но вкладывать эти деньги можно по-разному, поэтому не всегда ясно, действительно ли они принадлежат России.

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В этом контексте дипломат подчеркнул необходимость работать в соответствии с действующим законодательством, «чтобы не было обращений в более позднее время и мы просто не теряли этих возможностей и времени и не переезжали без юридического сопровождения».

Как сообщалось, с 1 августа в Великобритании вступил в силу новый реестр собственности, призванный остановить отмывание денег. Новый режим возник на фоне экономических санкций, введенных в ответ на массированное вторжение России в Украину.

Отныне любая иностранная компания, желающая купить землю или недвижимость в Великобритании, должна будет раскрывать информацию об их фактических владельцах. Тем, кто откажется раскрыть имя своего настоящего владельца, грозит штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов в день или до пяти лет тюрьмы. Бенефициары или директора должны быть зарегистрированы в течение шести месяцев.

Реестр также охватывает недвижимость, приобретенную с января 1999 года в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 года в Шотландии.

Новый реестр собственности является частью Закона об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение), который был принят в Великобритании в ответ на российское вторжение в Украину.

Президент Швейцарии Игнатий Кассис заявил 5 июля, что законное решение о переводе замороженных российских активов в Украину будет возможно только после установления источника этих средств и прямой или косвенной связи с войной и совершенными преступлениями. При этом выяснилось.

12 мая Швейцария сняла заморозку 3,4 млрд франков, ранее замороженных из-за санкций в отношении российских активов, но одновременно заморозила еще 2,2 млрд франков. Представитель правительства Швейцарии Эрвин Боллинджер объяснил это тем, что государство не может заморозить активы, если у него нет для этого достаточных оснований.