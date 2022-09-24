Украина разорвала отношения с Ираном из-за поставок в Россию «злых» беспилотников

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(Рейтер) Украина заявила в пятницу, что понизит дипломатические отношения с Ираном из-за решения Тегерана поставить беспилотники российским силам, что президент Владимир Зеленский назвал «сотрудничеством со злом».
Зеленский заявил, что на данный момент в ходе конфликта было сбито восемь беспилотников иранского производства.
Украина и США обвинили Иран в поставке России беспилотников, что Тегеран отрицает.
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«Сегодня российская армия использовала иранские беспилотники в своих ударах… мир узнает о каждом случае сотрудничества со злом, и это будет иметь аналогичные последствия», — заявил Зеленский в ночном видеообращении.
В заявлении военных властей юга Украины говорится, что они сбили четыре беспилотника Шахед-136 «Камикадзе» над морем в районе порта Одесса в пятницу.
В ВВС отдельно заявили, что впервые сбили более крупный иранский беспилотник Mohajer-6, сообщает газета «Окранская правда».
Ранее в МИД Украины заявили, что поставка беспилотников нанесла серьезный удар по двусторонним отношениям.
«В ответ на такой недружественный поступок украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана аккредитации, а также значительно сократить численность дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — говорится в сообщении на его сайте.
Письмо было доставлено временному поверенному в делах, поскольку постоянного представителя Манучехра Моради в настоящее время нет в Украине.
Военные эксперты говорят, что беспилотники будут полезны России как для разведки, так и в качестве холостых боеприпасов, которые могут тратить свое время на выявление и поражение соответствующих целей.
В августе высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Россия столкнулась с «многочисленными неудачами» с самолетами иранского производства, приобретенными в Тегеране.
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(Отчетность Дэвида Янггрена) Под редакцией Марка Поттера, Алистера Белла и Билла Беркро
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