Украина разорвала отношения с Ираном из-за поставок в Россию «злых» беспилотников

(Рейтер) Украина заявила в пятницу, что понизит дипломатические отношения с Ираном из-за решения Тегерана поставить беспилотники российским силам, что президент Владимир Зеленский назвал «сотрудничеством со злом».

Зеленский заявил, что на данный момент в ходе конфликта было сбито восемь беспилотников иранского производства.

Украина и США обвинили Иран в поставке России беспилотников, что Тегеран отрицает.

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«Сегодня российская армия использовала иранские беспилотники в своих ударах… мир узнает о каждом случае сотрудничества со злом, и это будет иметь аналогичные последствия», — заявил Зеленский в ночном видеообращении.

В заявлении военных властей юга Украины говорится, что они сбили четыре беспилотника Шахед-136 «Камикадзе» над морем в районе порта Одесса в пятницу.

В ВВС отдельно заявили, что впервые сбили более крупный иранский беспилотник Mohajer-6, сообщает газета «Окранская правда».

Ранее в МИД Украины заявили, что поставка беспилотников нанесла серьезный удар по двусторонним отношениям.

«В ответ на такой недружественный поступок украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана аккредитации, а также значительно сократить численность дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — говорится в сообщении на его сайте.

Письмо было доставлено временному поверенному в делах, поскольку постоянного представителя Манучехра Моради в настоящее время нет в Украине.

Военные эксперты говорят, что беспилотники будут полезны России как для разведки, так и в качестве холостых боеприпасов, которые могут тратить свое время на выявление и поражение соответствующих целей.

В августе высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Россия столкнулась с «многочисленными неудачами» с самолетами иранского производства, приобретенными в Тегеране.

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(Отчетность Дэвида Янггрена) Под редакцией Марка Поттера, Алистера Белла и Билла Беркро

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