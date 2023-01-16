Украина: растет число погибших в результате ракетного удара России по Днепру | Украина

число погибших от Российский ракетный удар по жилому дому в субботу В украинском городе Днепр их число возросло до 40, поскольку спасатели продолжали просеивать гору бетона в надежде найти выживших.

По данным местных властей, по меньшей мере 30 человек пропали без вести, а еще 75 получили ранения после того, как здание было разделено на две части, а его центр превратился в руины.

Одним из погибших был тренер по боксу Михаил Кореновский, единственный член его семьи, который в это время находился дома. друг семьи Опубликовать видео Семья празднует день рождения ребенка в своей квартире вместе с фотографией после нападения на кухню, в которой отсутствует целая стена.

согласно с Си-Эн-Эн Согласно отчету, последнее спасение произошло вскоре после полуночи в субботу. Чтобы добраться до человека, потребовалось девять часов, и у него было сильное переохлаждение.

Андрей Иванютин, владелец одной из квартир, разрушенных в результате обстрела, сказал, что арендаторами были супружеская пара, бежавшая от боевых действий в восточной части Донецкой области, их дети и одна из их матерей. «Семья ходит в церковь по воскресеньям, а в этот раз пошли в субботу… К счастью, их не было дома… а мама была», — рассказал Иванютин. Он сказал, что мать до сих пор не найдена.

Среди выживших были муж и жена, бежавшие из Херсона в Днепр. муж Используйте фонарик, чтобы привлечь внимание спасателей. при надавливании на раны жены.

Нападение вызвало излияние жителей Днепра. Соседнее село Волоскей за Днепром заявило, что готово разместить оставшихся без крова «столько, сколько необходимо», и предложило оплатить проезд на такси по прибытии.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в здание попала российская противокорабельная ракета Х-22. При длине около 11 метров, диаметре около 1 метра и весе 5600 кг Х-22 представляет собой баллистическую ракету с дугообразной траекторией.

В заявлении Войск ПВО Украины после обстрела Днепра говорится, что у них нет оборудования для обнаружения или сбивания баллистических ракет.

После нескольких месяцев просьб украинцев США согласились поставить мощные системы ПВО Patriot, которые, хотя и не гарантированно, способны сбивать баллистические ракеты. Соединенные Штаты не хотели этого делать, опасаясь Россия Он воспримет доставку как эскалацию. Украинским солдатам также потребуется время, чтобы научиться пользоваться этими системами.

Украинские официальные лица признали, что у них мало надежды найти кого-нибудь живым под развалинами, но президент Владимир Зеленский заявил, что спасательные работы в центральном украинском городе будут продолжаться, «пока есть хоть малейший шанс на спасение жизней».

Зеленский также поблагодарил общественных деятелей, которые высказались по поводу теракта и «не остались равнодушными».

Швеция, председательствующая в ЕС, назвала нападение в понедельник военным преступлением.

«Правительство Швеции самым решительным образом осуждает продолжающиеся систематические нападения России на гражданское население… в Украине, включая субботний ракетный удар по жилому дому в Днепре», — заявил журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристсон, назвав это « ужасное нападение».

Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. «Виновные будут привлечены к ответственности», — сказал он, выступая на совместной пресс-конференции в Стокгольме с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кремль отрицает ответственность за нападение и указывает на циркулирующую в социальных сетях необоснованную версию о том, что ущерб нанесли украинские системы ПВО.

«Российские вооруженные силы не бомбят жилые дома и социальную инфраструктуру. Они бомбят военные объекты», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.