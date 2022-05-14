Украина: россияне уходят из Харькова, восточный регион

Киев, Украина (AFP) – Российские силы отступают из окрестностей второго по величине города Украины после нескольких недель бомбардировок, заявили в субботу украинские военные, поскольку силы Киева и Москвы вели ожесточенный бой. В самом сердце восточного промышленного региона страны.

Генштаб Украины заявил, что русские уходят из Харькова на северо-востоке и сосредоточиваются на охране путей снабжения, одновременно нанося минометные, артиллерийские и воздушные удары по восточной части Донецкой области, чтобы «истощить украинские силы и разрушить укрепления».

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина «вступает в новую — затяжную — фазу войны».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Они делали все возможное, чтобы изгнать захватчиков и что исход войны будет зависеть от поддержки Европы и других союзников. .

«Сегодня никто не может предсказать, как долго продлится эта война», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении поздно вечером в пятницу.

В знак поддержки делегация Сената США во главе с лидером республиканцев Митчем Макконнеллом встретилась с президентом Украины в субботу в Киеве. На видео, размещенном в Telegram-аккаунте Зеленского, показаны МакКоннелл, представляющий Кентукки, и его коллеги-сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз от штата Мэн, Джон Баррассо от Вайоминга и Джон Корнин от Техаса.

Их поездка состоялась после того, как другой сенатор от Кентукки, Рэнд Пол, заблокировал до следующей недели одобрение Сенатом дополнительных 40 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине и ее союзникам противостоять трехмесячному российскому вторжению.

После того, как российским войскам не удалось взять Киев после вторжения 24 февраля, президент Владимир Путин переключил свое внимание на восток, на Донбасс, промышленный регион, где украинские войска с 2014 года сражаются с поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

Российское наступление направлено на то, чтобы окружить более опытные и лучше оснащенные украинские силы, дислоцированные на востоке, и захватить части Донбасса, которые все еще находятся под контролем Украины.

Воздушные удары и артиллерийский огонь делают движение на восток слишком опасным для журналистов, что затрудняет получение полной картины направления боевых действий. Но битва, казалось, шла в гору вперед и назад, без каких-либо серьезных прорывов с обеих сторон.

Россия захватила некоторые села и города Донбасса, в том числе Робыжный, город, население которого до войны составляло около 55 000 человек.

По словам Зеленского, украинские силы также добились прогресса на востоке, отвоевав за минувшие сутки шесть украинских городов или сел.

Харьков, расположенный недалеко от российской границы и в 80 км к юго-западу от российского города Белгорода, уже несколько недель подвергается интенсивным бомбардировкам. Этот в основном русскоязычный город с довоенным населением в 1,4 миллиона человек был главной военной целью России в начале войны, когда Москва надеялась захватить и контролировать крупные украинские города.

Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, заявил, что Украина «кажется, выиграла битву за Харьков». «Украинские силы не позволили русским войскам окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем вытеснили их со всех концов города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев».

В сообщении в мессенджере Telegram губернатор области Олег Сенегубов сообщил, что за последние сутки обстрелов Харькова не было.

Он добавил, что Украина начала контратаку возле Изюма, города в 125 км к югу от Харькова, который Россия контролирует как минимум с начала апреля.

По словам украинского военного аналитика Олега Жданова, на реке Северский Донец в районе города Северодонецк шли ожесточенные бои, поскольку Украина предприняла контратаки, но не смогла остановить продвижение России.

«Судьба значительной части украинской армии решена — там около 40 тысяч украинских солдат», — сказал он.

Украинские и британские официальные лица заявили, что российские войска понесли тяжелые потери в результате украинской атаки, в результате которой был разрушен понтонный мост, по которому они пытались пересечь ту же реку — самую большую на востоке Украины — в городе Белгоровка. Это был еще один признак борьбы Москвы за спасение сошедшей с рельсов войны.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия потеряла «значительные маневренные бронетанковые элементы» по крайней мере из одного тактического батальона в ходе наступления. Российский тактический батальон насчитывает около 1000 солдат.

В министерстве заявили, что опасный переход через реку был признаком «давления на российское руководство, чтобы оно продвигало свои операции на востоке Украины».

В своем ночном видеообращении Зеленский сказал, что украинцы делают все возможное, чтобы изгнать русских, и подтолкнули Запад к увеличению своей поддержки.

«Это будет зависеть, к сожалению, не только от наших людей, которые уже делают все возможное», — сказал он. «Это будет зависеть от наших партнеров, от европейских стран, от всего свободного мира».

Украинский лидер предупредил, что война вызывает продовольственный кризис во всем мире, поскольку российская блокада не позволяет украинскому зерну покинуть порт.

Группа семи ведущих экономик Он повторил это предупреждение, заявив в субботу, что «российская агрессивная война породила один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в современной истории, который теперь угрожает самым уязвимым во всем мире».

Путин начал войну на Украине с целью помешать расширению НАТО в Восточной Европе. Но вторжение в Украину заставило другие страны на фланге России забеспокоиться, что они могут стать следующими.

На этой неделе президент и премьер-министр Финляндии заявили, что предпочли бы, чтобы их страна стремилась к членству в НАТО. Ожидается, что в воскресенье официальные лица Швеции объявят о своем решении подавать ли заявку на вступление в западный военный альянс.

Путин обратился к президенту Финляндии Саули Ниинистё. Что угроз безопасности Финляндии нет и что вступление в НАТО будет «ошибкой», которая «негативно скажется на российско-финляндских отношениях».

Кремль заявил, что два лидера провели «откровенный обмен мнениями» в ходе телефонного разговора в субботу.

Ниинистё сказал, что дискуссия «была прямой и недвусмысленной и проходила без преувеличения. Было сочтено важным избегать напряженности».

Реакция России на действия Финляндии и Швеции до сих пор была сдержанной, хотя заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил в субботу, что их вступление в НАТО усилит напряженность в плане безопасности в Арктике, «превратив ее в арену военного соперничества».

Возможные заявки на скандинавские страны были поставлены под сомнение В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «не имеет положительного мнения» об этой идее.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться со своими коллегами из НАТО, в том числе с министром иностранных дел Турции, в эти выходные в Германии.

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Украинские боевики, укрывшиеся на сталелитейном заводе в опустошенном южном порту Мариуполя, сталкиваются с постоянными атаками русских на последний оплот сопротивления города. Вице-премьер Украины заявил, что украинские власти ведут переговоры об эвакуации 60 тяжелораненых солдат с металлургических заводов. Ирина Верещук сообщила, что Россия не дала согласия на эвакуацию всех раненых бойцов на заводе, исчисляемых сотнями.

— Вице-спикер российского парламента Анна Кузнецова посетила Херсон, регион, граничащий с Черным морем и контролируемый Россией с первых дней войны. Россия назначила промосковскую региональную администрацию, а министерство обороны Великобритании заявило, что Россия может провести внутренний референдум о присоединении к России, результаты которого могут быть фальсифицированы, чтобы показать, что большинство поддерживает отделение от Украины.

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Есика Фиш в Бахмуте, Юрий Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Елена Бекаторос в Одессе, Джилл Лоулесс в Лондоне и другие сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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