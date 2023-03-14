Украина Россия Война Последние новости: Путин «вербует солдат из женской тюрьмы», чтобы покрыть большие потери

Украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по российскому танку в Харьковской области
Согласно сообщениям, Владимир Путин пытается набирать новобранцев в свою армию в женских тюрьмах, чтобы компенсировать тяжелые потери в Украине.
По словам украинских официальных лиц, Москва с конца прошлого года использует женщин-заключенных для поддержки своего наступления на Киев.
«На прошлой неделе в сторону Донецкой области был замечен поезд со спальными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов [had] Женщины-преступницы [in it]Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, опубликованном в понедельник.
Ольга Романова, соучредитель организации по защите прав заключенных «Россия за решеткой», подтвердила заявления министерства, рассказав iStories: «Их забрали из исправительных колоний на юге России. Точных не знаю, но в хущевке работали [in the southern Krasnodar region].»
Между тем, британская разведка сообщает, что группа наемников Вагнера ведет с российскими школьниками «беседы о карьере» в рамках кампании по вербовке для участия в боевых действиях на Украине.
В своем последнем обновлении министерство обороны сообщило, что анкеты распространялись в российских школах замаскированными членами группы, которую часто называют частной армией Путина.
Путин «вербует солдат из женских тюрем», чтобы компенсировать тяжелые потери
Согласно сообщениям, Владимир Путин пытается набирать новобранцев в свою армию в женских тюрьмах, чтобы компенсировать тяжелые потери в Украине.
По словам украинских официальных лиц, Москва с конца прошлого года использует женщин-заключенных для поддержки своего наступления на Киев.
«На прошлой неделе в сторону Донецкой области был замечен поезд со спальными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов [had] Женщины-преступницы [in it]Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, опубликованном в понедельник.
Ольга Романова, соучредитель организации по защите прав заключенных «Россия за решеткой», подтвердила заявления министерства, рассказав iStories: «Их забрали из исправительных колоний на юге России. Точных не знаю, но в хущевке работали [in the southern Krasnodar region].»
Г-жа Романова считает, что по крайней мере 100 женщин-заключенных были отправлены на передовую в Украине, хотя неясно, записались ли заключенные в российскую армию добровольно или в результате давления извне.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 11:52
Путин заявил, что Россия борется за свое существование
Президент Владимир Путин заявил во вторник, что на карту в Украине поставлено существование России как страны.
В подробной беседе с рабочими авиационного завода в Бурятии, расположенного примерно в 4400 км к востоку от Москвы, Путин развил свой знакомый аргумент о том, что Запад стремится расчленить Россию.
«Поэтому для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российского государства, создания условий для будущего развития страны и наших детей», — сказал он.
Путин обвинил Запад в использовании Украины в качестве инструмента для ведения войны против России и нанесения ей «стратегического поражения». Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что помогают Украине защищаться от империалистического вторжения, которое разрушило украинские города, убило тысячи мирных жителей и заставило миллионы людей покинуть свои дома.
Путин ответил на вопрос, сказав, что он обеспокоен состоянием экономики в прошлом году, когда Запад ввел беспрецедентные санкции, но они оказались сильнее, чем ожидалось.
«Мы многократно увеличили наш экономический суверенитет. В конце концов, что задумал наш враг? Мы развалимся через 2-3 недели или месяц», — сказал он.
Он сказал, что враг ожидал закрытия заводов, краха финансовой системы, роста безработицы, выхода протестующих на улицы и того, что Россия «пошатнется и рухнет изнутри».
«Этого не произошло», — сказал Путин. «Для многих из нас, да и для Запада оказывается, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-либо думал».
Эмили Аткинсон14 марта 2023 14:21
Пока МУС готовит «первые ордера на арест» в связи с российским вторжением, число жертв в битве за Пакмут растет.
И Украина, и Россия сообщают о тяжелых потерях во время ожесточенных боев вокруг восточного города Багмут, а Международный уголовный суд (МУС), как сообщается, планирует выдать ордера на арест нескольких россиян.
Командиры обеих сторон сообщают о непрекращающихся боях вокруг Багмута, которые стали центром многомесячной кампании по захвату города в Донецкой области, которая привела к одним из самых кровопролитных боев с момента начала вторжения Москвы.
Между тем, ожидается, что адвокат МУС попросит судей предварительного производства утвердить ордера на арест российских деятелей в связи с контрабандой детей из Украины в Россию и нападениями на гражданскую инфраструктуру в Украине, сообщает Reuters и Нью-Йорк Таймс. В случае успеха это будет первый случай, когда МУС издает приказ о вторжении Москвы в Украину.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 14:05
Россия заявила, что «заинтересована» в продлении зерновой сделки
Россия заявила во вторник, что «добросовестно» согласилась продлить соглашение по Черному морю, чтобы облегчить украинский экспорт зерна, но ключевая часть сделки еще не реализована, к удовлетворению Москвы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Запад за то, что он недостаточно делает для устранения барьеров на пути российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, и заявил, что контакты по поводу сделки будут продолжаться.
На вопрос, почему Россия продлила соглашение на 60 дней, а не на 120 дней, оговоренных в соглашении, решение Москвы было «жестом доброй воли… после такого длительного срока согласованные обязательства будут выполнены».
Он добавил: «Очевидно, что вторая часть соглашения, которая нас беспокоит, еще не выполнена… соглашение (само по себе) не может стоять на одной ноге».
Россия заявляет, что западные страны пообещали снять ограничения, препятствующие экспорту собственной сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, но не выполнили своих обещаний.
«Мы ценим усилия ООН, в том числе лично Генерального секретаря», — заявил Песков во вторник.
«Но, несмотря на это, к сожалению, господину (Антониу) Гутерришу не удалось пробить стену коллективного Запада. Условия, согласованные как неотъемлемая часть соглашения, не выполнены.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 13:40
Жители посетили церемонию памяти добровольцев, погибших в российско-украинской войне.
День добровольцев объявлен Днем памяти с 14 марта 2017 года.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 13:15
Сунак отверг требование увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
Несмотря на признание растущих проблем, создаваемых Китаем и Россией, Риши Сунак отверг призывы увеличить расходы на оборону до 3% от экономики.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 12:55
Немецкая армия находится в худшем состоянии, чем до вторжения в Россию — офицер
Немецкие вооруженные силы страдают от нехватки оружия и снаряжения больше, чем до вторжения России в Украину год назад, заявил во вторник в своем годовом отчете парламентский уполномоченный по вооруженным силам.
«Меньше всего бундесвер, а после (российского вторжения) 24 февраля 2022 года он станет еще меньше», — заявила журналистам в Берлине Ева Хегель, юрист, защищающая права военнослужащих.
Он раскритиковал его за медлительность не только с расходованием созданного в прошлом году спецфонда в размере 100 миллиардов евро, но и с пополнением резервов армии после переброски оружия в Киев.
«Наши войска приветствуют поддержку Украины, однако у них появляются большие дыры (в их запасах), когда Киеву передаются гаубицы, реактивные системы залпового огня или танки «Пантера», — сказал Хогель и потребовал более быстрых приказов.
«Должно быть понятно, что с момента передачи (гаубицы) Украине должен начаться процесс заказа замены», — сказал он.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 12:33
Премьер-министр заявил, что Польша может поставить Украине истребители МИГ в ближайшие 4-6 недель
Польша может поставить Украине истребители МиГ в течение 4-6 недель, заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 12:07
В Краматорскую квартиру попала российская ракета
Российская ракета попала в жилой дом в центре Краматорска, одного из главных городов Донецкой области на востоке Украины, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще трое получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате взрыва повреждено 6 многоквартирных домов, спасательные работы продолжаются.
Он опубликовал видео, на котором видны дыры в фасаде малоэтажного дома, пострадавшего от удара.
Генпрокуратура Украины и губернатор области Павел Кириленко также сообщили о нападении и опубликовали фотографии здания перед зданием в руинах.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 11:23
Российский парламент проголосовал за цензуру критики группировок наемников
Нижняя палата российского парламента, Государственная Дума, проголосовала во вторник за одобрение поправки, предусматривающей наказание виновных в клевете на «добровольческие» группы, воюющие на Украине, и продление срока действия закона, который подвергает цензуре критику российских вооруженных сил.
Поправка рассматривается как попытка «защитить» боевиков, работающих на частную группу Вагнера, группу наемников, возглавляющую российскую кампанию за город Багмут на востоке Украины.
Основатель Wagner Евгений Пригожин приветствовал предложения о расширении мер цензуры, введенных Россией во время войны после того, как Москва вторглась в Украину.
Эмили Аткинсон14 марта 2023 11:11
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