Украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по российскому танку в Харьковской области

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Согласно сообщениям, Владимир Путин пытается набирать новобранцев в свою армию в женских тюрьмах, чтобы компенсировать тяжелые потери в Украине.

По словам украинских официальных лиц, Москва с конца прошлого года использует женщин-заключенных для поддержки своего наступления на Киев.

«На прошлой неделе в сторону Донецкой области был замечен поезд со спальными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов [had] Женщины-преступницы [in it]Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, опубликованном в понедельник.

Ольга Романова, соучредитель организации по защите прав заключенных «Россия за решеткой», подтвердила заявления министерства, рассказав iStories: «Их забрали из исправительных колоний на юге России. Точных не знаю, но в хущевке работали [in the southern Krasnodar region].»

Между тем, британская разведка сообщает, что группа наемников Вагнера ведет с российскими школьниками «беседы о карьере» в рамках кампании по вербовке для участия в боевых действиях на Украине.

В своем последнем обновлении министерство обороны сообщило, что анкеты распространялись в российских школах замаскированными членами группы, которую часто называют частной армией Путина.