Украина-Россия в прямом эфире: Вторая мировая война вернулась, говорит Зеленский | Новости войны России и Украины

Президент Украины Владимир Желенский сравнивает вторжение России в его страну 24 февраля с внезапным нападением Гитлера на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Россия отмечает 81-ю годовщину вторжения, когда президент Владимир Путин возлагает венок к могиле неизвестного солдата на Кремлевской стене.

В оккупированном портовом городе Мариуполь на Украине промосковские активисты зажгли 10 000 свечей и скандировали фразу «22.06.1941».

Украинский чиновник, курирующий движение страны по вступлению в ЕС, говорит, что он уверен, что все 27 стран ЕС признают кандидатуру Украины на этой неделе, возможно, уже в четверг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Иран для обсуждения иранской ядерной сделки 2015 года, расширения двустороннего и энергетического сотрудничества, а также международных и региональных вопросов.

Это последние обновления:

6 минут назад (01:29 по Гринвичу)

Желенский пообщался с 11 лидерами перед саммитом ЕС

Президент Украины в среду поговорил с 11 европейскими лидерами, чтобы повысить шансы на то, что Европарламент одобрит кандидатуру Киева для выдвижения в ЕС.

Зеленский перечислил свои беседы с премьер-министрами Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии и Словении, а также с президентами Молдовы в ходе второго дня «марафонских» переговоров. Президент Литвы и Австрии.

«Завтра я продолжу этот марафон — максимально поддержать наше государство», — сказал Желенский.

«Мы с нетерпением ждем важного европейского решения завтра вечером», — добавил он.

Он обсудил предстоящий саммит Европейского совета с федеральным президентом @карлнехаммер. Спасибо за гуманитарную помощь. Обмен мнениями о Конференции по реконструкции и реконструкции Украины в Лугано

# Обними Украину — Владимир Келенский (ZelenskyyUa) 22 июня 2022 г.

31 минута назад (01:03 по Гринвичу)

Лавров в Иране обсудит ядерную сделку и сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Иран в среду, как сообщает иранское государственное телевидение, поскольку мировые державы и Тегеран изо всех сил пытались возобновить ядерную сделку 2015 года на фоне зашедших в тупик переговоров.

«В ходе визита Лаврова будут обсуждаться ядерная сделка Ирана 2015 года, расширение двустороннего и энергетического сотрудничества, а также международные и региональные вопросы», — сообщают иранские государственные СМИ.

Государственное телевидение Ирана показало встречу Лаврова с президентом Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом, но не сообщило никаких подробностей. МИД Ирана заявил в понедельник, что визит Лаврова направлен на «расширение сотрудничества с евразийским регионом и Кавказом».

В прошлом месяце Москва обсудила с Россией и Ираном, находящимися под западными санкциями и располагающими одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа, перераспределение поставок нефти и газа и создание логистического центра.

38 минут назад (00:56 по Гринвичу)

США надеются, что Швеция и Финляндия вскоре найдут положительное решение по инициативе НАТО

В заявлении Соединенных Штатов говорится, что они надеются, что Соединенные Штаты вскоре разрешат спор между Турцией, Финляндией и Швецией по поводу усилий НАТО по интеграции в НАТО.

Карен Танфрид, помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам, выступая в Сенате по расследованию международных отношений, заявила, что Соединенные Штаты «определенно настаивают» на том, чтобы собрать вместе все стороны перед саммитом НАТО в Мадриде на следующей неделе.

43 минуты назад (00:51 по Гринвичу)

Лидеры G7 и НАТО усиливают давление на Россию, чтобы она следила за Китаем: официальные лица США

Лидеры семи богатых стран и лидеры НАТО будут стремиться усилить давление на Россию из-за ее войны на Украине на следующей неделе, в то время как Reuters цитирует высокопоставленных руководителей США, которые ясно дают понять, что они обеспокоены Китаем.

Официальные лица заявили, что НАТО объявит о новых обязательствах по укреплению европейской безопасности, а участие лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии показало, что война на Украине не сместила акцент с Китая.

Ожидается, что лидеры G7 расскажут о «принудительной экономической практике Китая», которая в последние годы стала еще более агрессивной, сообщил один из официальных лиц, сообщает Reuters.

2 часа назад (23:54 по Гринвичу)

Россия отмечает годовщину вторжения Гитлера в СССР

Россия в среду отметила 81-ю годовщину советского вторжения в нацистскую Германию, когда президент России Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата на Кремлевской стене.

Гитлеровские войска предприняли внезапные атаки на Киев, Москву и белорусскую грудь 22 июня, отмечая так называемую Великую Отечественную войну в России и сегодня в стране день памяти и скорби.

The Moscow Times сообщает, что в главном соборе Вооруженных Сил России после полуночи началась панихида с богослужением и панихидой по 27 миллионам советских солдат и мирных жителей, погибших на войне. С тех пор каждый день войны перед собором зажигали 1418 свечей.

В оккупированном портовом городе Мариуполь на Украине промосковские активисты зажгли 10 000 свечей и скандировали фразу «22.06.1941».

2 часа назад (23:33 по Гринвичу)

Россия сделала на Украине то, что сделала Германия, когда вторглась в СССР: Зеленский

Россия сделала то же самое, что нацистская Германия, когда она вторглась в Советский Союз 22 июня 1941 года, когда она вторглась в Украину 24 февраля, сказал Зеленский на годовщине Второй мировой войны.

«Сегодня, 22 июня, день скорби и памяти жертв войны. Война, которая должна была длиться вечность в истории 20-го века, больше никогда не повторится. Но это делается снова и снова», — сказал Желенский в утренней речи.

«Нет сегодня голода за то, что Россия сделала 24 февраля, как фашисты 22 июня. И я просто хочу добавить еще один. Тогда с утра вторжения до разгрома захватчиков прошло 1418 дней. Мы должны освободить нашу землю и добиться победы, но быстро. Очень быстро», сказал.

«Это наша национальная цель, и мы должны ежедневно работать над ее достижением. Не только государство, но и каждый гражданин — на том уровне, где это возможно.

В этот день в 1941 году нацистская Германия вторглась в Советский Союз с крупнейшей силой вторжения в истории войны, известной как операция «Барбаросса». Приблизительно 3 миллиона рабочих вторглись в Советский Союз на 2900 километров (1800 миль) вперед. # Вторая мировая война pic.twitter.com/xk6VjxESmk — Изображения Второй мировой войны (@WWIIpix) 22 июня 2022 г.

2 часа назад (23:16 по Гринвичу)

Украина рассчитывает на общеевропейскую поддержку кандидатуры на вступление в группу

Украинский чиновник, курирующий движение страны по вступлению в ЕС, заявил во время саммита на этой неделе, что все 27 стран ЕС «на 100 процентов» убеждены в том, что кандидатура Украины будет признана.

В интервью Associated Press вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Степанишина заявила, что решение может быть принято в ближайшее время, в четверг, когда начнется саммит лидеров.

Стефанишина заявила, что пока Нидерланды, Швеция и Дания боролись с российским вторжением, они скептически относились к началу переговоров о присоединении к Украине, но сейчас поддерживают это. На вопрос, насколько уверенной была бы Украина, если бы ее приняли в качестве кандидата в члены ЕС, он сказал: «За день до саммита я могу сказать на 100 процентов».

Статус кандидата в члены ЕС, который может быть предоставлен только в случае единогласного согласия существующих государств-членов, является первым шагом на пути к членству. Он не дает гарантий безопасности или автоматического права присоединиться к лагерю. Главное дело – попытка Украины по членству встретиться с лидерами ЕС в Брюсселе.

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