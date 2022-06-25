По словам местных властей, десятки российских ракет одновременно поразили военные объекты на западе и севере Украины.

Украинские военные утверждают, что атака была совершена на границе Черновцов со стороны Белоруссии, союзника России.

По словам губернатора области, артиллерийский обстрел химзавода «Азот» в Шевролеонецке, где укрылись сотни мирных жителей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия войны в Европе могут заставить Украину согласиться на мирное соглашение с Россией, что не соответствует ее интересам.

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3 минуты назад (09:39 по Гринвичу)

Россия настаивает на блокировании второго города на востоке Украины

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил в Facebook, что российские войска пытаются осадить город Лисинск с юга.

Поскольку Москва сосредоточивает все свои усилия на захвате всего восточного региона Донбасса, включая Луганскую и Донецкую области, действия России по отсечению Лысянска дадут украинским войскам некоторую передышку от отступления из соседнего Севердонецка.

23 минуты назад (09:19 по Гринвичу)

Россия сняла польский флаг с памятника жертвам советской бойни

Российские официальные лица сняли польский флаг с мемориала тысячам поляков, убитых Советским Союзом, на фоне роста напряженности между Москвой и Варшавой из-за конфликта на Украине.

Мэр Смоленска подтвердил снятие флага с Катинского мемориала на западе России. «На российских памятниках не может быть польских флагов, даже после откровенных антироссийских комментариев польских политических лидеров», — заявил Андрей Борисов в социальной сети «ВКонтакте».

«Министерство культуры Российской Федерации приняло правильное решение, сняв польский флаг. Российский памятник Кате.

43 минуты назад (08:59 по Гринвичу)

«Массированные» бомбардировки Черновицкой области шли из Беларуси: украинская армия

В заявлении украинских военных говорится, что Черников, северная граница Украины, подвергся «массированному обстрелу» с союзной России территории Беларуси.

«В 5:00 (02:00 мск) район Черновцов подвергся ракетному обстрелу. Двадцать ракет, выпущенных с территории Беларуси и направленных в воздух, поразили село Тесна», — написало Северное военное командование Украины в Facebook, пока сведений о жертвах нет.

1 час назад (08:36 по Гринвичу)

Россия обстреляла мирных жителей, оказавшихся в ловушке на Шевролеонецком химзаводе

Украинский чиновник сообщает, что по городам-побратимам России, Севердонецку и Личинску, были нанесены артиллерийские и авиаудары по химическому заводу, где оказались в ловушке сотни мирных жителей.

«Авиаудары были нанесены по Лысянску. Северодонецк подвергся артиллерийскому обстрелу», — сообщил в телеграмме Сергей Гайдой.

Он не упомянул о жертвах в промзоне, где укрылись около 300 мирных жителей.

2 часа назад (08:08 по Гринвичу)

Десятки российских ракет поразили военные базы на территории Украины

Местные власти говорят, что десятки российских ракет были выпущены по военным объектам на западе и севере Украины.

Губернатор Максим Козицкий заявил в онлайн-видео, что шесть ракет были выпущены из Черного моря по Яворовскому полигону во Львовской области на западе Украины.

Виталий Пунеско, губернатор Цитомирского района на севере страны, заявил, что по меньшей мере один солдат погиб в результате нападения на военный объект. «По объекту военной инфраструктуры в непосредственной близости от города Сайтомир было выпущено около 30 ракет», — сказал Бунечко, добавив, что около 10 ракет было перехвачено и уничтожено.

В Черниговской области, на севере, губернатор Вячеслав Сасс заявил, что стрельба произошла в небольшом городке Тесна, где находится украинский центр подготовки пехоты. Чаус не уточнил, что именно подверглось нападению, но сказал, что имел место «повреждение инфраструктуры». Он сказал, что пострадавших нет.

2 часа назад (07:50 по Гринвичу)

Российские ракеты нанесли удар по Яворовской военной базе под Львовом – губернатор

Губернатор Ливии Максим Козицкий заявил на видеозаписи, что четыре человека получили ранения в результате нападения России на военную базу на западе Украины.

По словам Козицкого, из акватории Черного моря было выпущено шесть ракет, четыре попали в базу и две были перехвачены и уничтожены до попадания в цель.

По данным украинских официальных лиц, 35 человек погибли и не менее 130 получили ранения в результате нападения на военный учебный центр в марте.

Кампус площадью 360 квадратных километров (140 квадратных миль), также известный как Международный центр поддержания мира и безопасности, уже давно используется для обучения украинских военнослужащих, часто с инструкторами из США и других стран НАТО.

2 часа назад (07:38 по Гринвичу)

Британская разведка заявила, что Россия вывела из Украины ключевых генералов

Министерство обороны Великобритании заявило, что в начале этого месяца Россия, возможно, отстранила нескольких генералов от ключевых командных должностей в конфликте на Украине.

«С начала июня российское верховное командование отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне на Украине», — говорится в ежедневном обновлении министерства в Твиттере.

Среди них главнокомандующий ВВС генерал-полковник Андрей Сердюков, чья 30-летняя служба была омрачена «обвинениями в коррупции и жестокости».

2 часа назад (07:17 по Гринвичу)

Великобритания опасается, что Украина будет вынуждена заключить «плохой мир»: премьер-министр

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опасается, что экономические последствия войны в Европе могут заставить Украину согласиться на мирное соглашение с Россией, которое не соответствует ее интересам.

«Многие страны говорят, что это ненужная европейская война… поэтому давление будет усиливаться, чтобы побудить украинцев к худшему миру», — сказал он телевещателям в столице Руанды Кигали. Саммит Содружества.

Джонсон назвал последствия успеха президента России Владимира Путина на Украине угрозой международной безопасности и «долгосрочной экономической катастрофой».

3 часа назад (07:11 по Гринвичу)

Украинским силам было приказано покинуть главный город Севердонецк.

После нескольких недель ожесточенных уличных боев украинским силам было приказано отойти с основного поля боя под Шевролеонецком и перегруппироваться, чтобы уменьшить потери.

Губернатор Луганской области Сергей Гайтай заявил: «Сейчас продолжать работу на базе не имеет смысла».

«Поэтому нашим телохранителям уже приказано вернуться на новые позиции и вести нормальные, полномасштабные боевые действия», — сказал он.

Чевродонецк уже находился под контролем российских войск, хотя они все еще встречали сопротивление. Россия расценит этот шаг как значительный успех.

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