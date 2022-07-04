Украина-Россия Живые Новости: Шестеро убиты в восточном городе Славянск | Российско-украинские военные новости

Украина вывела свои войска из города Лисисанск в Луганской области, но президент Владимир Зеленский говорит, что бои на окраинах города продолжаются.

Россия получила полный контроль над Луганской областью.

По оценке Зеленского, в результате российского обстрела из реактивных систем залпового огня по меньшей мере шесть человек погибли и 20 получили ранения в восточном городе Славянск.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетил Киев и заявил, что Канберра направит в Украину еще 14 бронетранспортеров и 20 автомобилей Bushmaster.



Вот последние обновления:

11 минут назад (01:56 по Гринвичу)

Зеленский оценил решение Израиля отменить квоту на украинских беженцев

Зеленский похвалил Верховный суд Израиля за то, что он отклонил ограничение правительства на количество украинских беженцев, допущенных в страну.

Согласно существующим правилам, украинцам не нужна виза для посещения Израиля на срок до трех месяцев. В марте министр внутренних дел заявил, что Израиль выдаст визы еще 5000 беженцам, которые не имеют права автоматически иммигрировать в Израиль в соответствии с законом о возвращении, который позволяет любому, чьи родители или дедушки и бабушки являются евреями, получить израильское гражданство. В воскресенье Высокий суд Израиля вынес решение в пользу петиции против квоты на 5000 человек, сообщает Times of Israel.

Зеленский заявил, что «приветствует» решение суда, которое «вынуждает правительство Израиля снять дополнительные ограничения на въезд граждан Украины».

«Верховенство закона и соблюдение прав человека отличают настоящую, развитую демократию!» Он написал в Твиттере.

Я приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, вынуждающее правительство 🇮🇱 снять дополнительные ограничения на въезд 🇺🇦 граждан. Верховенство закона и соблюдение прав человека – вот что отличает настоящую, развитую демократию! — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 3 июля 2022 г.

44 минуты назад (01:24 по Гринвичу)

Украине будут помогать, но не как члену НАТО – Скоулз из Германии

По словам канцлера ФРГ, Германия обсуждает со своими союзниками гарантии безопасности для Украины, но они не приравниваются к членству в трансатлантическом альянсе.

«Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это непрерывный процесс. Понятно, что если кто-то является членом НАТО, все будет по-другому», — сказал Олаф Скоулз в воскресенье телеканалу ARD.

1 час назад (01:01 по Гринвичу)

Великобритания принимает Конференцию по восстановлению Украины 2023 года

В следующем году Соединенное Королевство проведет конференцию, посвященную оказанию помощи Украине в восстановлении после ущерба, нанесенного российской оккупацией, сообщило министерство иностранных дел, а в этом году страны соберутся в Швейцарии на мероприятие.

Конференция по восстановлению Украины (URC2022), которая стартует в понедельник в Лугано, соберет украинскую делегацию с представителями других стран, международных организаций и гражданского общества, чтобы обсудить, как восстановить Украину.

Великобритания заявила, что будет работать с Украиной и другими странами, чтобы провести конференцию в следующем году и заседать в комитете по надзору для координации усилий по восстановлению между Украиной и ее союзниками. Офис будет открыт в Лондоне.

«Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и будем и впредь оставаться в авангарде поддержки плана реконструкции и развития украинского правительства», — заявила госсекретарь Лиз Трасс.

1 час назад (00:42 по Гринвичу)

Президент Беларуси поддерживает кампанию России в Украине

Президент Беларуси — близкий союзник лидера Кремля Владимира Путина — заявил, что бывшее советское государство России полностью поддерживает ее военное наступление на Украине.

Выступая в воскресенье на церемонии, посвященной годовщине освобождения Минска советскими войсками во время Второй мировой войны, Александр Лукашенко заявил, что поддерживает кампанию Путина против Украины «с первого дня» в конце февраля, когда он находится у власти с 1994.

«Сегодня нас критикуют как единственную страну в мире, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом. Мы поддерживаем Россию и будем поддерживать ее впредь», — говорится в видеоролике государственного информационного агентства «Белда», говорящего Лукашенко на встрече в воскресенье. «Те, кто критикует нас, неужели они не знают, что у нас такой тесный союз с Российской Федерацией?… Практически у нас единая армия. Но вы все это знали. Мы будем вместе с братской Россией.

Зеленский назвал заявление белорусского лидера «сигналом» того, что за его действиями следует внимательно следить. Некоторые украинские официальные лица заявляют, что Беларусь вскоре может оказаться непосредственно вовлеченной в конфликт.

2 часа назад (23:50 по Гринвичу)

Таможня Турции задержала российское судно с украинским зерном – посол в Киеве

Посол Украины в Турции заявил, что турецкие таможенники задержали российское сухогрузное судно, перевозящее, по словам Украины, зерно.

«У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт и задержано турецкими таможенными органами», — сказал посол Василий Боднар в эфире украинского национального телевидения в воскресенье.

Боутнер сказал, что встреча следователей в понедельник решит судьбу корабля.

Украина обвинила Россию в краже зерна из районов, захваченных российскими войсками после начала российского вторжения в конце февраля. Кремль отрицает, что Россия украла украинское зерно.

2 часа назад (23:49 по Гринвичу)

С метлами, гвоздеметами и лопатами харьковчане убираются после теракта: Reuters

Жители Харькова, вооруженные метлами, гвоздеметами и лопатами, собрались, чтобы убрать после нескольких российских ракет, выпущенных в 4 утра (01:00 мск), сообщил в воскресенье глава Харьковского областного военного управления Оле Синегубов.

Одна из ракет попала во двор между школой и несколькими частными домами. Было замечено, как жители сгребали грязь обратно в большую воронку, образовавшуюся в результате атаки, в то время как другие подметали разбитые оконные стекла с полов внутри школы и близлежащих домов. Воскресным утром местные жители занимались ремонтом крыш и уборкой сажи перед районной школой.

«Это (взрыв ракеты) произошло рано утром, и все были здесь через 15 минут». Об этом агентству Reuters сообщила директор школы Вита Кусуп.

Рейды, начавшиеся во вторник, 21 июня, были самыми тяжелыми за несколько недель в районе, где жизнь нормализовалась с тех пор, как в мае Украина оттеснила силы Москвы.

2 часа назад (23:39 по Гринвичу)

Славянск, Краматорск, Харьков Воскресенье: Россия обстреливает Зеленского

Зеленский заявил, что российские военные в воскресенье обстреляли восточные города Славянск и Краматорск, а также город Харьков из систем залпового огня и советских ракет «Смерч», добавив, что у России достаточно оружия, чтобы уничтожить каждый город на Украине. .

«Только в Славянске в списках погибших шесть человек, около 20 раненых. Погибла одна девочка, ее зовут Ева. Ей в августе этого года исполнилось бы 10 лет», — сказал Зеленский в своем вечернем выступлении.

«У России достаточно систем «Смерч», «Ураган» и «Град», чтобы уничтожать город за городом в Украине. Сейчас они концентрируют свою самую большую огневую мощь на Донбассе», — добавил он.

3 часа назад (23:36 по Гринвичу)

В пригороде Лисичанска идут бои: Зеленский

Киевские силы все еще сражаются с российскими солдатами на окраине города Лисичанска в «очень сложных и опасных условиях», заявил Зеленский после того, как Украина вывела свои войска из Лисичанска, а Минобороны России заявило, что его армия захватила Луганскую область.

«Вы не можете выносить окончательный вердикт. Лисичанск все еще борется», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которую провел совместно с премьер-министром Австралии. Он отметил, что территория может быстро перемещаться с одной стороны на другую.

Он признал, что российские силы сохраняют преимущество в регионе, назвав его «слабым местом» украинской армии.

Взятие Лисичанска дало бы русским больше территории для усиления атак на соседнюю Донецкую область. В последние недели считалось, что российские войска захватили половину Донецка, но неясно, как обстоят дела сейчас.

Привет и добро пожаловать в постоянное освещение Al Jazeera российского вторжения в Украину.

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