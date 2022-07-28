Украина: Россия наносит смертоносные удары по военным базам в центральной Украине

Российские удары по военным объектам и многоквартирным домам в разоренной войной Украине в четверг привели к гибели нескольких человек в результате нападений, которые президент Владимир Зеленский назвал «ракетным терроризмом».

Самые смертоносные теракты, которые обрушились на центральную Кировоградскую область, произошли в то время, когда страна праздновала первый день образования провозглашенного ранее Зеленским государства Украина.

Русское вторжение превратилось в тяжелую войну на истощение и фронтовые артиллерийские бои. Обе стороны наносят удары по целям за линией фронта, чтобы подорвать способность других вести длительную борьбу.



«25 человек доставлены в медицинские учреждения и находятся на лечении, пятеро погибли», — сообщил губернатор области Андрей Райкович в видео в своих соцсетях.

Украинское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Райковича сообщило, что 12 военнослужащих получили ранения.

Украинское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что городские власти заявили, что в результате обстрелов районного административного центра Крупивницкий была уничтожена «авиационная техника», самолеты и близлежащие здания.

Крупивницкий находится в 300 км к югу от столицы Киева, и в минувшие выходные в результате российских ударов по железным дорогам и военной инфраструктуре погибли три человека, в том числе украинский солдат.

Ранее в четверг российские удары сообщили о разрушении здания на военной базе к северу от Киева.

Высокопоставленный украинский военный чиновник Алексей Громов заявил, что ракеты, поразившие город в 30 км к северу от Киева, были выпущены из Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

— «Беспокойное утро», — сообщил в соцсетях губернатор района Валентин Резниченко, что в ходе облавы в центре Днепровской области погиб по меньшей мере один человек, еще двое получили ранения.

«Утро неспокойное. Опять ракетный терроризм. Мы не сдадимся», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.

Россия начала массированное вторжение в Украину в феврале, вынудив миллионы людей покинуть свои дома и убив тысячи людей.

Сначала силы Москвы пытались, но безуспешно, захватить Киев и Харьков, второй по величине город страны, и с тех пор сосредоточили свое внимание на захвате восточного Донбасса.

Там, в городе Торицк, Россия нанесла смертельные удары по пятиэтажному жилому дому.

В региональном МЧС сообщили: «Сегодня спасатели обнаружили останки двух человек, мужчины и женщины, и вывезли их останки. Всего погибло два человека, спасено трое».

Они отдельно добавили, что число ударов, нанесенных днем ​​ранее по гостинице в подконтрольном Украине городе Пахмот Донбасса, возросло до четырех.

Местные журналисты AFP сообщили, что в близлежащих Бахмуте и Северске также отключили электричество после забастовок в этом районе.

В то время как боевые действия с февраля велись в восточной части Донбасса, украинские силы также набирают обороты в контратаке на юге Херсонской области.

Губернатор Виталий Ким сообщил, что в соседней южной Николаевской области, ключевой для восстановления Херсона, один человек был ранен, а здание школы было разрушено в результате «обширных» бомбардировок.

