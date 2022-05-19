Британская разведка сообщает, что Россия отстранила от должности старших командиров, которые, как считается, плохо действовали на ранних этапах вторжения в Украину.

Сообщается, что Владимир Путин отстранил от должности двух своих военачальников в связи с неспособностью захватить второй город Харьков и затоплением материковой части Москвы, The Mirror UK.







Генерал-лейтенант Сергей Кишель, возглавлявший элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, отстранен от должности, как и вице-адмирал Игорь Осипов, возглавлявший Черноморский флот России.

Тем временем глава генштаба России Валерий Герасимов остается на своем посту, но, по словам разведки, неясно, «сохранил ли он доверие президента Путина».

В отчете министерства обороны далее говорится: «Культура сокрытия информации и жертвоприношений, вероятно, широко распространена в российских военных и силовых кругах.

«Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, будут все больше отвлекаться на оперативные неудачи России, чтобы избежать личной вины».

Ракетный корабль «Москва» вместимостью 510 человек был поражен двумя украинскими ракетами, что стало серьезным военным ударом по России.

Россия до сих пор отказывается признать, что десятки и сотни пропавших без вести моряков погибли после гибели корабля 14 апреля.

Харьков пал в начале войны, но в последние недели российские войска покинули район вокруг города.

«Мы добились определенных успехов в этих направлениях», — заявил на этой неделе MSNBC исполнительный директор президента Украины Владимира Желенского Андрей Ермак.

Захватчики по всей стране были вынуждены полностью изменить тактику после борьбы за центральную хватку, когда они двинулись в Кей.

Столица всегда тверда, и бойцам Кремля было приказано покинуть регион, чтобы сосредоточиться на юго-востоке.

Однако, несмотря на недели кровавых столкновений с новым главным фронтом на границе с Донбассом, на который Москва претендует от имени сепаратистов, она мало продвинулась.

Редкая победа Путина, Мариуполь.

После нескольких месяцев ежедневных обстрелов, в результате которых южный стратегический портовый город был почти полностью разрушен, на этой неделе 700 украинских боевиков сдались, что позволило России усилить свой контроль.

Киев приказал вывести свой гарнизон из Мариуполя, но окончательный исход кровопролитной войны Европы остается нерешенным на протяжении десятилетий.