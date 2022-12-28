Украина: Россия усиливает атаки на освобожденную Украину, Херсон

Украинские военные заявили, что в среду российские войска усилили минометные и артиллерийские обстрелы недавно освобожденного города Херсон на юге Украины, а также оказывали постоянное давление вдоль линии фронта в восточных регионах страны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своем утреннем отчете, что Россия выпустила 33 ракеты из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам в Херсоне за сутки до утра среды. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям.

Также продолжаются ожесточенные бои вокруг удерживаемого украинцами города Бахмут, который в настоящее время находится в основном в руинах, на востоке Донецкой области и севернее, вокруг городов Сватов и Крымина в Луганской области, где украинские силы пытаются прорвать оборону России. линии.



Чиновники заявили, что сирены также звучали по всей Украине в среду утром. В сообщениях украинских социальных сетей говорится, что общенациональная тревога могла быть объявлена ​​после того, как российские самолеты, базирующиеся в соседней Беларуси, взлетели. Рейтер не смог сразу проверить эту информацию.

Британское министерство обороны сообщило в своем последнем отчете о военной ситуации на Украине, что Россия, вероятно, укрепила прифронтовой участок Кремня, потому что он имеет важное материально-техническое значение для Москвы и стал относительно уязвимым после недавнего продвижения Украины на запад.

Перспектив переговоров о прекращении войны, которая идет уже одиннадцатый месяц, по-прежнему нет.

Президент Украины Владимир Зеленский агрессивно продвигает мирный план из 10 пунктов, согласно которому Россия полностью уважает территориальную целостность Украины и выводит все свои силы. Но Кремль в среду отклонил этот план, подтвердив свою позицию, согласно которой Украина должна принять аннексию Россией четырех украинских областей: Луганской и Донецкой на востоке, Херсонской и Запорожской на юг.