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Украина сбивает российские беспилотники, но часть из них проникает сквозь них из-за брешей в защите с воздуха | папа

22 июня, 2023
Apollinariya Soloveva

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