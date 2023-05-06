Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету — NBC Connecticut

В субботу ВВС Украины заявили, что сбили российскую гиперзвуковую ракету над Киевом, используя недавно приобретенные у США системы ПВО Patriot. Это первый известный случай, когда стране удалось перехватить одну из новейших ракет Москвы.

Главком ВВС Николай Олещук сообщил в Telegram, что баллистическая ракета «Кинжал» была перехвачена в ходе ночного обстрела украинской столицы в начале недели. Также известно, что Украина впервые применяет системы ПВО Patriot.

«Да, мы сбили «уникальный» «Кинжал», — написал Олещук. — Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе над Киевской областью».

Олещук сказал, что Х-47 был запущен МиГ-31К с территории России и был сбит ракетой Patriot.

Кинжал — одно из новейших и самых совершенных российских вооружений. Российские военные говорят, что баллистическая ракета воздушного базирования имеет дальность до 2000 километров (около 1250 миль) и летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, что затрудняет ее перехват.

Сочетание сверхзвуковой скорости и тяжелой боевой части позволяет «Кинжалу» уничтожать сильно укрепленные цели, такие как подземные бункеры или горные туннели.

Украинские военные ранее признавали, что им не хватает средств, необходимых для перехвата ракет «Кинжал».

Украина получила первую партию ракет Patriot в конце апреля. В нем не указано, сколько у него систем, но они были предоставлены США, Германией и Нидерландами.

Германия подтвердила отправку как минимум одной системы, а Нидерланды заявили, что предоставили две.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что впервые запросил системы Patriot, когда посетил Соединенные Штаты в августе 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России, но через семь лет после незаконной аннексии Россией украинского Крыма.

Он назвал владение системой «мечтой», но сказал, что в то время в США ему сказали, что это невозможно.