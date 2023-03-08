Служба безопасности Украины заблокировала более двух десятков Telegram-каналов, якобы помогающих людям избежать мобилизации.

Эта новость появилась после того, как в более раннем сообщении говорилось, что Украина сталкивается с растущими проблемами с призывом на военную службу.

Люди военного возраста использовали такие меры, как фиктивные браки и медицинские льготы, но их количество сокращается из-за судебных исков.

Российская армия столкнулась с проблемами набора с самого начала войны и в сентябре прошлого года призвала 300 000 солдат.

Согласно последним сообщениям, Украина в последнее время начала испытывать некоторые проблемы с призывом на военную службу, которые преследовали Россию с начала войны в Украине.

Об этом в среду сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). объявлен Он заблокировал 26 Telegram-каналов, якобы помогающих мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. Новость последовала за отчетом от 26 февраля. Экономист «В первые два месяца этого года Украина активизировала мобилизационные мероприятия», — сказал он.

Экономист В Украине усилилась мобилизация: объявления о призыве вывешивались на похоронах военных, а офицеры патрулировали горнолыжные курорты, чтобы избежать призыва.

Тем временем армия президента России Владимира Путина изо всех сил пытается пополнить свои ряды с тех пор, как год назад начала вторжение в Украину. После того, как Путин изначально отрицал использование призывников в боевых действиях, его министерство обороны согласилось в марте прошлого года.

В сентябре Россия призвала более 300 000 бывших солдат на первую мобилизацию со времен Второй мировой войны. В результате более 370 000 россиян покинули страну за две недели после приказа Путина о мобилизации.

В заявлении СБУ о закрытии Telegram-каналов говорилось, что аккаунты предоставили информацию о присутствии военкоматов в различных населенных пунктах, чтобы избежать выдачи повесток на регистрацию лицам призывного возраста.

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В службе безопасности добавили, что администраторы Telegram-каналов были предупреждены о том, что их подозревают в преступной деятельности и в случае признания виновными могут грозить до 10 лет лишения свободы.

Экономист В своем материале она написала, что мобилизация идет в Украине с начала войны, но есть разница в том, кто идет на военную службу сейчас.

«В первую волну вербовка в основном была добровольной, у призывных пунктов часто выстраивались очереди. Сейчас чиновники вербуют из гораздо менее восторженной толпы», — писал журнал.

Высокий уровень потерь во время боев в таких местах, как Бахмут, был назван причиной военного вмешательства Украины. Еще одна причина, упомянутая Экономист Вооруженные силы Украины нуждаются в дополнительных войсках, чтобы справиться с притоком оружия, поставляемого западными союзниками.

Сообщается, что некоторые украинцы заключали фиктивные браки, платили врачам за медицинские льготы или бежали в другую страну в надежде избежать призыва. однако, Экономист «Аппетит» к таким мерам, писал он, «угасает после ряда широко разрекламированных случаев предоставления скидок».

Newsweek В Службу безопасности Украины обратились по электронной почте за комментарием.