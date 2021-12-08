Украина: совместное заявление Великобритании и Украины

Партнерство Великобритании с Украиной развивалось более тридцати лет на основе общей приверженности демократическим принципам, правам человека и равенству; за международный мир и безопасность; Продвигать выгоды от либерализации торговли и инвестиций в рамках основанной на правилах глобальной торговой системы; и принципу, согласно которому нации должны иметь право выбирать свой собственный путь развития и процветания.

Соглашение о политическом партнерстве и стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной, подписанное премьер-министром Джонсоном и президентом Зеленским 8 октября 2020 года, отражает широту и глубину наших отношений.

На первом заседании Стратегического диалога 8 декабря госсекретарь Трасс и министр иностранных дел Колеба обсудили пути укрепления торговых связей и расширения сотрудничества на 2022 год и далее на всех уровнях, включая коммуникации на самом высоком уровне.

Соединенное Королевство подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и свою поддержку евроатлантического пути Украины. Украина при поддержке Соединенного Королевства подтверждает свою приверженность осуществлению всеобъемлющих внутренних реформ, которые будут способствовать повышению устойчивости, привлечению иностранных инвестиций и повышению благосостояния. Великобритания высоко оценивает сдержанность Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Мы подчеркиваем, что поддержка Украины как независимого государства не может считаться враждебной по отношению к России и не является попыткой окружить или подорвать ее. Мы призываем Россию к деэскалации, соблюдению своих международных обязательств и всестороннему участию в нормандском формате с целью обеспечения прочного политического решения конфликта. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку посреднических усилий Франции и Германии в этом отношении.

Признавая уже тесное сотрудничество между нашими двумя странами в рамках международных организаций, Великобритания и Украина намерены укреплять внешнеполитическую координацию и более тесно сотрудничать на международной арене.

торговля

Торговля является ключом к раскрытию нашего потенциала за счет новых возможностей для инвестиций и создания рабочих мест в Украине и по всей Великобритании. Правительство Великобритании увеличило объем поддержки, доступной через UK Export Finance для поддержки проектов в Украине, до 3,5 миллиардов фунтов стерлингов. Это увеличение финансовых возможностей Украины позволит UKEF помочь британским экспортерам в торговле в приоритетных секторах, таких как здравоохранение, гражданская инфраструктура и чистая энергия.

Первый торговый диалог между Великобританией и Украиной состоится в 2022 году и станет двусторонней платформой для расширения и укрепления наших торговых отношений в ключевых секторах, включая сельское хозяйство, продукты питания и напитки, а также экологически чистый рост, включая водород, цифровые технологии и ИКТ. Он станет новым форумом, посвященным обсуждению путей улучшения деловой среды и устранения барьеров для доступа к рынкам для двусторонней торговли.

Реформы поддержки торговли

Признавая прогресс Украины и ее стремление к дальнейшему укреплению экономического управления, мы договорились разработать новый Экономический пакт между Великобританией и Украиной, чтобы стимулировать международный бизнес и инвестиции, а также повысить экономическую и социальную устойчивость Украины. Мы будем стремиться к более тесному сотрудничеству с государством в области информационных технологий и цифровизации и реализовывать дальнейшие меры по усилению защиты и прозрачности для инвесторов в Украине.

Признавая прогресс Украины в проведении демократических реформ, мы подтверждаем нашу общую приверженность проведению решительных реформ в судебном секторе и дальнейшему развитию антикоррупционной стратегии Украины.

Изменение климата и энергетическая безопасность

Поддержка модернизации украинского ядерного сектора — это беспроигрышная область, в которой Великобритания может предоставить экспертные знания мирового уровня. Британские экспортеры также предоставляют Украине услуги в области ядерного топлива — для Украины это уникальная возможность снизить ее зависимость от импорта российского ядерного топлива. Великобритания привержена укреплению энергетической безопасности Украины, в частности, за счет развития возобновляемых источников энергии и развития чистых энергетических технологий. Мы продолжим исследования в этой области, чтобы оказывать целевую поддержку, основываясь на предыдущей работе, которая на сегодняшний день включала обмен опытом в разработке водородных стратегий.

Мы выступаем против NS2 и обеспокоены его последствиями для интересов Украины и европейской энергетической безопасности. Мы продолжим обсуждать проблемы с партнерами. Великобритания недавно выделила 150 млн фунтов стерлингов на программу интеграции возобновляемых источников энергии (REI) инвестиционных фондов по климату. Украина была выбрана для получения до 70 миллионов долларов от REI для разработки своего инвестиционного плана страны, в котором будут определены потенциальные проекты, которые могут поддержать Украину в повышении ее амбиций по переходу на чистую энергию. Пересмотренный план и потенциальные проекты могут выиграть от сотен миллионов совместных инвестиций из государственных и частных источников.

Оборона и безопасность

Великобритания и Украина будут работать вместе над укреплением безопасности Украины. Мы подтверждаем наши тесные отношения в сфере обороны, особенно в контексте продолжающейся тенденции усиления российской военной активности на границах Украины. Наше тесное сотрудничество в сфере обороны направлено на повышение устойчивости Украины, в том числе посредством операции «Орбиталь», инициативы по военно-морской подготовке под руководством Великобритании и совместных учений. Великобритания и Украина недавно подписали двусторонний договор, в соответствии с которым предоставляется финансирование в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов для поддержки Программы наращивания военно-морского потенциала Украины. Мы изучим возможность предоставления дополнительной британской поддержки Украине в проведении оборонных реформ и максимальном использовании преимуществ партнерского статуса для расширения возможностей НАТО.

Мы будем изучать возможности для тесного сотрудничества в противодействии общим угрозам: от злонамеренной иностранной деятельности, смешанных угроз, международного терроризма и экстремизма до серьезной организованной преступности. Мы рассмотрим сотрудничество в области безопасности границ и защиты критически важной национальной инфраструктуры. Великобритания поддержит Украину в полном выполнении Будапештской конвенции о киберпреступности. Мы наладим сотрудничество, чтобы облегчить передвижение людей, и, когда будут подходящие условия, предпримем дополнительные шаги для облегчения процедур поездок между нашими двумя странами.

Великобритания и Украина будут работать вместе, чтобы поддержать жизнеспособный и устойчивый сектор безопасности и правоохранительных органов в Украине. Великобритания будет поддерживать Украину в развитии ее возможностей в области безопасности и правоприменения.

Конфликт и стабилизация

Великобритания и Украина будут работать над укреплением устойчивости Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Возглавляемый Великобританией фонд мультидонорского партнерства «Устойчивая Украина» поможет подготовиться к возможной реинтеграции неподконтрольной правительству территории Украины, когда позволит ситуация. Мы установим диалог между конфликтологами на рабочем уровне. Великобритания продолжит делиться опытом по вопросам конфликтов и правосудия переходного периода.

Великобритания полностью поддерживает цели Совместной декларации Международной крымской платформы, к которой мы присоединились в августе 2021 года. Великобритания будет тесно сотрудничать с Украиной и другими международными партнерами в рамках платформы по пяти приоритетным направлениям, включая поддержку ежегодного мероприятия по безопасности Черного моря. Начало конференции в 2022 году. Мы работаем над продвижением устойчивого социально-экономического развития регионов Украины, ближайших к незаконно аннексированному Крыму. Великобритания и Украина будут координировать наши усилия, чтобы поднять вопрос о Крыме, улучшить там ситуацию с правами человека и обеспечить, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия.

Великобритания и Украина будут расширять сотрудничество для противодействия общей угрозе дезинформации; Обеспечить, чтобы механизмы координации в правительстве Украины по борьбе с дезинформацией и совершенствованию медиаобразования были обеспечены адекватными ресурсами и были устойчивыми.

Великобритания и Украина проведут культурный сезон 2022 года между Великобританией и Украиной, отметив 30-летие дипломатических отношений и открывая возможности для дальнейшего творческого партнерства. Сезон культуры для Великобритании и Украины представит интересную программу для театра, изобразительного искусства, издательского дела, музыки и кино. В течение всего сезона мы будем собираться вместе, чтобы делиться опытом, узнавать больше друг о друге и налаживать новые и прочные связи в сфере искусства и культуры.

Великобритания и Украина будут продолжать работать вместе, чтобы наладить более тесные связи в сфере высшего образования. Великобритания поддержит реформу преподавания английского языка в украинской системе образования, в том числе реформу новой украинской школы. Новая программа Future English обеспечит исследования, консультации, непрерывное профессиональное развитие для Министерства образования и науки, а также новое онлайн-сообщество учителей, чтобы предоставить возможности для 25 000 учителей по всей Украине в течение следующих трех лет.

Подписано 8 декабря 2021 года в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития, Лондон, Соединенное Королевство.