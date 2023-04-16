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Украина сообщает о беспрецедентном кровопролитии в Багмуте

16 апреля, 2023
Vsevolod Egorov

МОСКВА, 15 апр (Рейтер) — Вооруженные силы Украины и России ведут необычайно кровопролитные бои в сепаратистском городе Пакмут на востоке, но прокиевские силы по-прежнему контролируют ситуацию, заявили в субботу украинские военные.

Ранее в тот же день Минобороны России сообщило, что бойцы отряда наемников Вагнера захватили еще два района Багмута — ключевую цель наступления Москвы на востоке Украины.

Вагнер руководил русскими усилиями по захвату Багмута с лета прошлого года, что стало самым продолжительным и смертоносным сражением войны для обеих сторон.

«Беспрецедентные за последние десятилетия кровопролитные бои происходят в центре городской застройки», — заявил представитель Восточного военного командования Украины Сергей Сереватый.

«Наши солдаты в кровопролитных и ожесточенных боях делают все, чтобы подорвать боеспособность противника и сломить его боевой дух. Каждый день, в каждом уголке этого города они делают это успешно», — сказал он телеканалу 1+1. .

Минобороны России заявило, что подразделения Вагнера захватили два района на северной и южной окраинах города. Десантно-десантные части Российской армии поддержали указанное наступление, охватив украинские силы с фланга.

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить это сообщение.

Украинские войска были вынуждены отдать часть территории в Багмуте, сообщила британская разведка в пятницу, поскольку Россия начала там возобновление наступления, которое за последние два дня подверглось интенсивному артиллерийскому обстрелу.

Багмут с довоенным населением около 70 000 человек был ключевой целью для России в зимнем наступлении, которое до сих пор принесло очень мало пехоты, несмотря на интенсивные наземные сражения пехоты, невиданные в Европе со времен Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул Пакмута в своем ежедневном видеообращении в субботу и подтвердил желание Киева в ближайшее время вступить в НАТО. Прежде чем это произойдет, Украине потребуются эффективные гарантии безопасности, но он не сообщил подробностей.

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Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж Марк Тревельян

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