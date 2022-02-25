Украина сообщает о высокой, но «некритической» чернобыльской радиации

Вид с воздуха с самолета показывает новую конструкцию безопасного конфайнмента (НБК) над старым саркофагом, закрывающим поврежденный 4-й реактор Чернобыльской АЭС, во время посещения Чернобыльской зоны отчуждения, Украина, 3 апреля 2021 г. REUTERS/Gleb Garanich /Файл фото

(Рейтер) — Агентство по ядерной энергии Украины и Министерство внутренних дел заявили в пятницу, что они зафиксировали повышенный уровень радиации на территории недействующей Чернобыльской АЭС.

Эксперты государственного агентства по атомной энергии не назвали точные уровни радиации, но заявили, что изменение связано с перемещением тяжелой военной техники в районе, поднимающим радиоактивную пыль в воздух.

В МВД заявили: «Радиация начинает увеличиваться. Для Киева пока не критично, но мы наблюдаем».

До сих пор радиоактивный очаг ядерной катастрофы 1986 года находится примерно в 100 километрах от Киева.

Польша, соседняя с Украиной, заявила, что не зафиксировала повышения уровня радиации на своей территории.

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(Репортаж Павла Политюка и Габриэлы Бачинской); Монтаж Хью Лоусона

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