Украина сообщила о постоянных атаках России на ключевой город Бахмут

(Рейтер) — Российская армия в четверг продолжила безжалостные атаки на разрушенный восточный город Бахмут, а также обстреляла южный город Херсон, заявили киевские официальные лица.

Кремль считает Бахмут центром своего медленного продвижения по восточной Украине, спустя более года после того, как он вторгся в соседнюю страну.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram, что тяжелые бои развернулись на всем восточном фронте. В нем говорилось, что верные Киеву силы отразили атаки на большинстве направлений.

«Большая часть наступательных усилий противника приходится на бахмутское направление», — говорится в сообщении, отмечая, что российские командиры перенаправили туда силы с других направлений.

Он добавил: «Противник использует там свои наиболее профессиональные подразделения, прибегает к большому количеству артиллерии и авиации. Ежедневно противник осуществляет от 40 до 50 вылазок и 500 кругов бомбометания в Бахмуте».

Глава российской группы наемников Вагнера заявил на этой неделе, что его силы контролируют 80% Бахмута, но украинские военные заявили, что эта цифра преувеличена.

Президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники требуют от союзников дополнительных вооружений, которые, как надеется Киев, позволят начать крупное контрнаступление в конце этого года.

«Готовим наших ребят», — сказал Зеленский в видеообращении поздно вечером в четверг. «Мы с нетерпением ждем поставки оружия, обещанного нашими партнерами. Мы максимально приближаем победу».

Официальные лица заявили, что два человека погибли в результате российской бомбардировки южного города Херсона.

Вдали от поля боя украинские официальные лица сосредоточены на масштабных усилиях по восстановлению, которые потребуются, а также на давлении со стороны союзников, чтобы продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

Премьер-министр Деннис Шмыгаль, проводивший переговоры в Вашингтоне, пообещал подсчитать каждый доллар помощи США и заявил, что восстановительные работы должны начаться в этом году.

Он приветствовал то, что он назвал «беспрецедентной и непоколебимой постоянной поддержкой» Соединенных Штатов.

Выступая вместе с министром финансов США Джанет Йеллен, Шмыгаль сказал, что Киев определил приоритетный дефицит финансирования в размере 14 миллиардов долларов, необходимый в этом году.

Он сказал, что Украина приняла меры для учета всей полученной помощи и провела больше антикоррупционных реформ в прошлом году, чем за многие предыдущие годы вместе взятые.

Украинские официальные лица также настаивают на вступлении в НАТО – шаг, который, как ясно дала Москва, она не примет.

Он заявил министру обороны Украины Алексею Резникову на конференции по безопасности в Черном море: «Альтернативы вступлению Украины в НАТО нет».

(Отчетность Александра Вазовича) Под редакцией Тома Палмфорта и Джонатана Отиса

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