Украина стремится восстановить экономику, бросая вызов малому бизнесу

Женский бизнес по уходу за кожей расширяется, несмотря на войну

Признаки замороженной экономики стабилизируются

Киев нацелился на 500 миллиардов долларов ВВП к 2032 году

Правительство передало 700 компаний

Львов, Украина (8 октября) (Рейтер) — Виктория Маслова, покинув завод по производству косметики на травах в украинском городе Буча в первый день вторжения России в страну, бежала в Польшу со своей матерью и тремя младшими братьями и сестрами, когда поблизости начали падать ракеты. . аэропорт.

Через месяц они вернулись в Украину, решив продолжить выпуск веганской косметической марки Масловой «Весна».

«Мы любим Украину. Мы хотели вернуться в нашу страну и работать здесь», — говорит 24-летняя Маслова, которая основала компанию семь лет назад вместе со своей матерью, 44-летней Инной Скарсинской.

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Чтобы обратить вспять экономический шок, вызванный крупнейшей в Европе войной со времен Второй мировой войны, украинское правительство возлагает надежды на новаторскую решимость таких людей, как Маслова, а также на возвращение миллионов беженцев и широкомасштабную международную финансовую помощь.

В ожидании хаотического вывода русских в апреле из города Буча под Киевом, ныне известного оккупацией, в результате которой улицы были усеяны трупами мирных жителей, мать Масловой вернулась на завод. Цех был разграблен и в нем был беспорядок, но она спасла часть оборудования и погрузила его в грузовик. Они начали новую операцию в относительно спокойном Львове, в 450 км к западу от польской границы.

По ее словам, пять месяцев спустя продукция «Весны» продается в большем количестве стран, чем когда-либо прежде, включая Польшу и Литву, а Маслова недавно выиграла сделку по производству товаров под собственной торговой маркой в ​​США. Все это время компания жертвовала продукты по уходу за кожей и волосами с надписью «Ты наш герой» женщинам и мужчинам, которые служили впереди.

Война, которую Москва называет «специальной военной операцией», подходит к своему восьмому месяцу. Несмотря на недавние победы Украины на полях сражений, эксперты считают, что это может длиться еще долго, в результате чего миллионы украинцев останутся перемещенными внутри страны и около 8 миллионов за ее пределами.

Таким образом, в то время как украинские войска борются за возвращение земель, захваченных Россией после вторжения 24 февраля, правительство в Киеве стремится стабилизировать экономику и создать рабочие места для тех, кто покинул свои дома, работу и бизнес. на востоке и юге.

Ожидается, что в этом году экономика сократится более чем на треть, но по мере открытия предприятий министр экономики Юлия Свиренко прогнозирует стабилизацию производства и его рост на целых 15% в 2023 году, хотя и с низкого исходного уровня. В течение десятилетия он мечтал, что он более чем удвоится по сравнению с довоенным уровнем и достигнет 500 миллиардов долларов с помощью иностранных инвестиций и вступления в Европейский Союз.

«Мы всегда говорим, что у нас есть два фронта: один — военный, а другой — экономический», — сказал Свиренко в интервью агентству Рейтер в подвале украинского здания Кабинета министров советских времен. Забит мешками с песком. Экономический аспект так же важен, как и военный.

Малый и средний бизнес, такой как Маслова, является ядром усилий правительства.

После начала войны экономическая активность по всей стране замерла, но теперь в Киеве, Львове и других неоккупированных городах, даже в Запорожье, рядом с осажденной атомной электростанцией, снова открылись рестораны, розничные магазины и даже ночные клубы.

По словам Свириденко, Минэкономики помогло перебазировать из районов противостояния 700 компаний, из которых 480 уже возобновили работу. Эти компании извлекают выгоду из возвращения приблизительно 3 миллионов беженцев, поддерживая спрос, в то время как деньги возвращаются в экономику за счет возобновляемого экспорта, в том числе из трех портов на Черном море.

Чтобы помочь перемещенным компаниям начать новую жизнь, Украинский центр содействия инвестициям и торговле во Львове предлагает компаниям бесплатный доступ в офисы и производственные помещения, что является ценным спасательным кругом.

Задача, стоящая перед страной и такими бизнесменами, как Маслова, сложна, учитывая недавнюю оценку Всемирного банка и Европейского союза военного ущерба в размере почти 100 миллиардов долларов, а также продолжающиеся удары России по гражданской инфраструктуре.

Украина также сталкивается с растущими бюджетными проблемами, несмотря на заморозку выплат по долгу, согласованную западными государственными кредиторами в этом месяце и кредиторами частного сектора в августе. Он ищет иностранную помощь, но для восстановления ему также нужен частный капитал.

Любые инвестиции потребуют надежных гарантий безопасности и подотчетности в свете того, что немецкий фонд Маршалла назвал «историей коррупции» в Украине. в отчете Прошлый месяц.

Ведущие экономисты из Украины, Всемирного банка, Международного валютного фонда и других доноров будут работать над некоторыми из этих вопросов на организованной Германией конференции по восстановлению в Берлине 25 октября.

Международный валютный фонд в пятницу утвердил дополнительное экстренное финансирование для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов, которое может стимулировать поддержку со стороны других доноров, с прицелом на более крупную и полную программу в будущем.

«Мужественные дела, смелые люди»

Ирина Титарчук, возглавляющая Львовский инвестиционный центр, помогает связать перемещенных владельцев бизнеса с ресурсами, включая государственные микрокредиты и займы на сумму до 68 000 долларов, а также средства USAID для предприятий, принадлежащих женщинам, которым Маслова помогла снова встать на ноги.

«Это смелые поступки и смелые люди, которые не бросили все и уехали за границу, а решили начать снова и снова», — сказала она. Титарчук отметил, что у многих компаний в 2014 году наблюдался рост выручки, когда они ушли с российского рынка после аннексии Крыма.

«Теперь для них открывается больше рынков», — сказала она, отметив, что ряд компаний в Британии обратились к ней специально в поисках продукции «Сделано в Украине».

Рядом с линией фронта Николаев, в 800 км к юго-востоку от Львова, подвергается регулярным артиллерийским обстрелам. Здесь Юлия Коновалова ждет своего часа, стремясь перезапустить Fresh U & Detox, когда-то процветавший в бизнесе по доставке здоровой пищи, когда прекращаются боевые действия.

Коновалова осталась, когда больше половины населения Николаева бежало. Она пожертвовала свои припасы военным, когда началась война, и в последние месяцы координировала продовольственную помощь группе помощи World Central Kitchen.

«У меня все еще есть все мое оборудование, — сказал бывший управляющий отелем. — Теперь я жду, когда закончится война, и тогда я начну сначала». «Нам просто нужно выжить».

На границе с Россией в результате ожесточенных боев из второго по величине города Украины, Харькова, проживает три четверти его двухмиллионного населения, хотя недавние наступательные действия украинской стороны отвоевали соседние территории.

Ракеты уничтожили винный бар Евгения Сафонова в Харькове, но он уже ищет новые места в более безопасных городах и со временем хочет вернуться в Харьков.

«Наши инвесторы пока проявляют интерес», — говорит он. «Назовите меня храбрым или глупым, я знаю. Но наш горизонт планирования — это вопрос дней. Никогда не знаешь, что принесет завтрашний день».

Ищу инвестиции

Свиренко признает, что Украина сталкивается со значительными проблемами, но говорит, что она и другие официальные лица ищут инвестиции там, где они могут, ссылаясь на оценки, что каждые вложенные 10 миллиардов долларов приведут к увеличению национального производства на 5 процентных пунктов.

Ее ведомство рассматривает 50 заявок из США, Германии, Великобритании и Польши, которые были поданы после запуска нового инвестиционного портала Advantage Ukraine на Нью-Йоркской фондовой бирже в прошлом месяце, который определяет инвестиционные возможности на $400 млрд. это было. Пока слишком рано сообщать подробности.

Финансовое подразделение Всемирного банка, Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития также заявили в прошлом месяце, что они вложат 70 миллионов долларов в фонд прямых инвестиций, который будет инвестировать в технологии и экспортно-ориентированный бизнес как в Украине, так и в соседней Молдове. . Он планирует собрать до 250 миллионов долларов в течение следующих двенадцати месяцев.

Энди Хандер, возглавляющий Американскую торговую палату в Украине, сказал, что экономика Украины демонстрирует «чрезвычайную устойчивость», а интернет-услуги и банковские услуги работают лучше в Киеве во время войны, чем в некоторых мирных частях Европы.

группы Последний опросопубликованный на этой неделе, показал, что 77% из 600 фирм-членов считают, что война закончится в 2023 году, и что все, кроме 2%, планируют продолжать вести бизнес здесь.

Юлия Завальнюк, чья небольшая цветочная ферма в Вилла-Верде, в 40 км к западу от Киева, была сильно повреждена российскими войсками через четыре дня после войны, сначала думала о переезде в Словакию, но решила временно переехать во Львов, при этом продавая растения, чтобы продолжать платить Заработная плата и покрытие. Основные расходы бизнеса.

«Настало время для нас… владельцев малого бизнеса», — сказала она агентству Reuters. «Мы должны быть самыми креативными, ориентированными на обслуживание и качество, чтобы производить и продавать товары и платить налоги», — сказала она.

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(Сообщает Андреа Шалал). Под редакцией Фрэнка Джека Дэниела и Джейн Мерриман.

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