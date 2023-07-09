Украина: Сценарии — Возможные изменения в отношении основных потребностей людей и их способности справляться в течение следующих 12 месяцев в Украине — Украина

вложения

Сценарий 1: Эскалация

Военные успехи Украины и внутренняя напряженность в России ведут к более агрессивной военной стратегии России. Конфликт обостряется по всей Украине, и Россия без разбора наносит удары по гражданской инфраструктуре. Усиление авиаударов по стране. Биологические и химические агенты вызывают значительные жертвы, в то время как ядерное принуждение усиливается по мере того, как Россия перемещает свои ядерные силы ближе к границам Украины или дестабилизирует атомные электростанции. Экономика Украины сжимается, экспорт сокращается, а атаки на критическую инфраструктуру вызывают инфляцию и ограничивают финансовые возможности для восстановления. Условия жизни ухудшаются, поскольку правительство Украины (ГОУ) изо всех сил пытается удовлетворить спрос на основные услуги, все больше полагаясь на гуманитарные организации. Перемещение внутри страны и за ее пределами увеличивается, усугубляя региональные различия. Становится все труднее удовлетворять базовые потребности, нарастают психологические травмы, ограничивается гуманитарный доступ.

Сценарий 2: Проблемы

Конфликт обостряется локально и затрагивает новые области. Линии фронта смещаются, особенно на востоке и юге, в то время как новые районы на севере подвергаются атакам. Более широкое использование частных военных компаний продлевает давление на Украину и увеличивает неопределенность в отношении развития войны. Авиаудары продолжают наноситься по военной и гражданской инфраструктуре, причиняя ущерб и разрушения. Участились атаки на Киев (в том числе партизанские операции), диверсии и партизанские вылазки внутри России. Присутствие частных военных компаний усугубляет нарушения прав человека. Несмотря на определенную стабильность в украинской экономике благодаря международной помощи и возобновлению зерновой сделки, экономическая деятельность в районах, затронутых конфликтом, серьезно затруднена. Происходит перемещение, часто на короткие расстояния внутри страны, и доступ к основным потребностям и услугам становится более трудным. Гуманитарные операции сталкиваются со значительными ограничениями, с постепенно ограничивающимся доступом, повышенными рисками безопасности и нарушением цепочек поставок.

Сценарий 3: подробный

Конфликт в Украине остается на том же уровне, что и в начале 2023 года, с периодической внутренней эскалацией и минимальными территориальными приобретениями с обеих сторон. Воздушные атаки продолжают наносить ущерб, в то время как линии фронта по-прежнему подвергаются сильным бомбардировкам, что затрудняет доступ к основным службам. Экономика Украины изо всех сил пытается восстановиться, столкнувшись с высокой инфляцией и ограниченными возможностями для экономического роста. Затянувшееся перемещение, при котором мало стимулов для возвращения перемещенных лиц из-за границы, приводит к утечке мозгов и экономическому спаду. Социальная сплоченность ухудшается, и среди населения растет разочарование из-за экономических трудностей и длительного военного стресса без видимых перспектив улучшения. Гуманитарные операции сталкиваются с сокращением финансирования и в основном сосредоточены на горячих точках, в то время как другие потребности остаются без внимания. Оперативная среда остается неустойчивой, ее сдерживают взрывоопасные пережитки войны (ВПВ) и нехватка обученного персонала, обслуживающего основные службы, особенно в условиях активных конфликтов и в районах, находящихся под контролем России.

Четвертый сценарий: прекращение огня

Россия и Украина достигли соглашения о прекращении огня на фоне сильного внешнего и внутреннего давления, что привело к снижению уровня конфликта. Доступ на оккупированную территорию остается ограниченным, но некоторым жителям и некоторым гуманитарным организациям разрешен ограниченный въезд. Экономика Украины начинает постепенно восстанавливаться по мере прекращения ущерба инфраструктуре и увеличения экспорта, в то время как военные расходы остаются стабильными. Экономическая активность медленно восстанавливается, чему способствуют более надежные поставки электроэнергии и международное финансирование реконструкции. В то же время интерес и помощь международного сообщества начали ослабевать по мере возникновения других глобальных кризисов. Восстановление экономики остается неравномерным, с четкими различиями между западными провинциями и прифронтовыми районами. Среди населения Украины растет недовольство в связи с прекращением огня, что приводит к социальной напряженности и политическим волнениям. Возвращение перемещенных лиц и беженцев создает проблемы с жильем, медицинским обслуживанием и базовыми услугами в регионах, менее затронутых конфликтом. Общая ситуация остается напряженной, и сохраняются проблемы с достижением долгосрочной стабилизации и восстановления.