Украина: США помогают Украине восстановить энергосистему после ударов России

Глава американской международной помощи развитию заявил в среду, что администрация Байдена выделяет 125 миллионов долларов на электрические детали и другие материалы, чтобы помочь бригадам в Украине справиться с российскими ударами, которые бомбят электрическую систему страны.

USAID планирует использовать средства для покупки резервного питания для систем водоснабжения и отопления Киева. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого критического энергетического оборудования.

Администратор USAID Саманта Пауэр, которая посещает Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, объявила о финансировании на встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской и другими. В заявлении USAID говорится, что деньги поступают из дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в прошлом месяце.

С октября российские войска активизировали свои удары по украинским энергосистемам и другим важным инфраструктурам, неоднократно погружая украинцев в темноту и зимние холода. Работники коммунальных служб и другие лица пытаются восстановить электро- и теплоснабжение во время почти еженедельной бомбардировки инфраструктуры.

Предыдущая помощь USAID в области энергетики после вторжения России в Украину в феврале включала поставку 1415 генераторов для обеспечения отопления и освещения в школах, больницах и других местах по всей Украине. USAID также инвестировал 55 миллионов долларов в инфраструктуру отопления в Украине.