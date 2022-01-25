Украина: США приводят в боевую готовность до 8500 военнослужащих для возможного развертывания в Восточной Европе на фоне напряженности в России

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о готовности опубликовать приказы по указанию президента Джо Байдена, что является последним шагом, предпринятым Соединенными Штатами для подготовки к возможному вторжению России в Украину, которое, как предупреждают официальные лица, может быть неизбежным.

Кирби сказал, что «большая часть» американских сил, приведенных в состояние повышенной боевой готовности, предназначалась для поддержки сил быстрого реагирования НАТО, но добавил, что они «будут готовы быть готовыми и к любым другим непредвиденным обстоятельствам».

Кирби подчеркнул, что по состоянию на полдень понедельника окончательное решение о размещении войск принято не было.

«Соединенные Штаты предприняли шаги по повышению боеготовности своих сил внутри страны и за рубежом, поэтому они готовы реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств, включая поддержку сил реагирования НАТО, если они будут задействованы», — сказал Кирби. Он отметил, что Силы реагирования НАТО «насчитывают около 40 тысяч многонациональных военнослужащих».

Ранее в понедельник CNN сообщил, что администрация Байдена находится на завершающей стадии определения конкретных воинских частей, которые она хочет отправить в Восточную Европу, по словам нескольких представителей США и министерства обороны.

Байден Обсудить варианты По словам высокопоставленного чиновника, чтобы усилить численность американских войск в странах Балтии и Восточной Европе высокопоставленными военными во время брифинга в Кэмп-Дэвиде в субботу.

Отправка военного подкрепления в Восточную Европу предназначена для сдерживания и успокоения союзников, и нет никаких признаков того, что боевые силы США будут развернуты в Украине или будут участвовать в каких-либо боевых действиях. Кирби отметил, что у США есть военные советники в Украине.

Кирби не сказал, где могут быть развернуты американские силы, но сказал, что США «дали понять союзникам восточного крыла, что мы готовы усилить их возможности, если они в этом нуждаются».

«В случае, если НАТО задействует Силы быстрого реагирования или ситуация с безопасностью ухудшится, Соединенные Штаты смогут быстро развернуть дополнительные бригадные боевые группы, логистику, медицинскую помощь, авиацию, разведку, наблюдение, рекогносцировку, транспорт и дополнительные средства для Европе, — сказал Кирби.

Эта новость появилась на фоне предупреждений США о неизбежности возможного вторжения России в Украину. В воскресенье Государственный департамент сократил количество сотрудников посольства США в Киеве, Украина, при этом второстепенные сотрудники и члены семей уволились из «крайней осторожности».

Байден находится в контакте с европейскими лидерами

Контракт Байдена 80 минут Защищенный видеозвонок с европейскими лидерами в понедельник днем, который, по словам Белого дома, был частью консультаций и координации администрации с европейскими союзниками в ответ на наращивание российской военной мощи.

Байден заявил журналистам в Белом доме, что по этому телефону был достигнут «полный консенсус» с европейскими лидерами. «У меня была очень, очень, очень хорошая встреча», — сказал Байден.

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры обсудили «подготовку к серьезным последствиям и значительным экономическим издержкам для России за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО».

После виртуальной встречи с лидерами США, Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и Евросоюза генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Мы согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия. .»

В понедельник Белый дом заявил, что Байден и его команда национальной безопасности улучшают военные планы для «всех сценариев», включая вариант отправки войск в Восточную Европу до возможного вторжения России в Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение об увеличении численности войск США может быть принято до того, как российские войска перейдут границу с Украиной, но заявила, что такой шаг не является изменением мышления Байдена.

«Мы никогда не исключали возможность оказания дополнительной помощи перед вторжением, — сказала она. — Эти обсуждения продолжаются».

На прошлой неделе Байден заявил во время пресс-конференции: «Мы фактически увеличим присутствие войск в Польше, Румынии и т. д., если на самом деле они переместятся».

Но Псаки сказал, что Байден никогда не исключал отправки дополнительных американских войск перед вторжением. «Это было частью наших планов на случай непредвиденных обстоятельств», — сказала она.

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, включая укрепление восточной части альянса», — сказал он.

США и Великобритания сокращают штат посольств в Киеве

Министерство обороны Украины Последняя оценка интеллекта Выяснилось, что в настоящее время Россия направила в регион более 127 000 военнослужащих, а официальные лица США заявили, что Россия может начать вторжение в любое время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник в видеообращении, что у украинских граждан «нет причин для паники», поскольку власти «работают над полной деэскалацией ситуации» на востоке Украины.

Власти США до сих пор не знают, что собирается делать президент России Владимир Путин и решил ли он вторгнуться в Украину. Но некоторые чиновники, ознакомившиеся с разведданными, говорят, что есть доказательства того, что Россия планирует попытаться захватить Киев и свергнуть правительство, как ранее сообщал CNN.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило в субботнем заявлении, что у него есть информация о том, что российское правительство планирует «установить в Киеве пророссийского лидера и рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины».

Кирби заявил в понедельник, что Россия продолжает добавлять «тактические батальонные группы» к границам с Украиной и в Белоруссии. «Они не только демонстрируют какие-либо признаки деэскалации, но и на самом деле наращивают силу», — сказал он.

Москва Она отрицает, что планирует за вторжение, обвинив США и НАТО в эскалации напряженности из-за их поддержки Украины. Кремль в понедельник отверг сообщения о планах установить на Украине пророссийского лидера как «истерию».

«Напряженность растет из-за конкретных мер, принимаемых США и НАТО», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Я имею в виду информационную истерию, которую мы переживаем. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью и фейком».

Представители Госдепартамента заявили журналистам в воскресенье, что решение о сокращении числа сотрудников посольства не было связано с каким-либо изменением уровня угрозы для американских сотрудников в стране. Официальные лица заявили, что меры по сокращению числа сотрудников посольства и призвали американцев покинуть страну отчасти потому, что помощь Госдепартамента «серьезно пострадает», если российские военные действия в Украине будут «серьезно затронуты».

По словам высокопоставленного представителя Корпуса морской пехоты, Корпус морской пехоты усилил охрану посольства США. Чиновник, который не уточнил, когда именно они прибыли и сколько было отправлено, сказал, что дополнительные морские пехотинцы прибыли из подразделения усиления безопасности Морской охраны и были развернуты «недавно».

По данным Минобороны, по состоянию на 30 сентября в Украине дислоцировалось 30 морских пехотинцев США. Большинство, если не все, из них будут охранять посольство, миссию морской пехоты. Другие службы имеют только 14 членов, базирующихся в Украине.

Около 150 военнослужащих Национальной гвардии Флориды направляются в Украину для помощи в обучении вооруженных сил страны.

В Пентагоне также заявили, что Командование специальных операций США в Европе играет «значительную» роль в обучении украинских спецназовцев, хотя официальные лица не раскрывают, сколько сил специального назначения находится в Украине. Эти силы не базируются в Украине, а временно дислоцируются там для помощи в обучении.

Помимо сокращения персонала посольства США в Киеве, министерство иностранных дел Великобритании также объявило в понедельник, что некоторые сотрудники британского посольства и их семьи отзываются в связи с растущими угрозами со стороны России.

Соединенные Штаты продолжают дипломатические отношения с Россией, но недавние переговоры не привели к каким-либо прорывам. Россия заявила, что Соединенные Штаты и НАТО должны взять на себя обязательство никогда не принимать Украину в НАТО и вывести войска из стран Восточной Европы, включая Румынию и Болгарию. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что эти требования не являются началом, хотя госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Соединенные Штаты письменно ответят на требования Москвы после его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Эта история была дополнена дополнительной информацией в понедельник.