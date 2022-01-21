Лист предупредил Россию, что вторжение в Украину может привести к «ужасным ловушкам и жертвам», подобным советско-афганской войне.

Министр иностранных дел Великобритании Владимир Путин призвал Украину «уйти из состава Украины, прежде чем совершить крупную стратегическую ошибку», а «оккупация приведет к ужасной катастрофе и гибели людей, как мы узнали из советско-афганской войны». в Чечне».

«Все должны двигаться вперед. Вместе с нашими союзниками мы продолжим стоять на стороне Украины и призываем Россию успокоиться и начать содержательный диалог. То, что происходит в Восточной Европе, важно для всего мира», — добавил он.

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0:32

США: «жесткий ответ» на российскую оккупацию Украины



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники привержены дипломатии, но что «если это окажется невозможным, Россия нанесет ответный удар, если решит продолжить свою оккупацию Украины единым, быстрым и решительным образом».

Г-н Блинген и его российский коллега Сергей Лавров Встреча в Женеве в пятницу Но ни одна из сторон не ожидает прогресса в переговорах.

Это произошло после того, как президент Байден предупредил, что «Россия заплатит высокую цену», если вторгнется в Украину.

Лидер США сказал, что он «абсолютно ясно дал понять президенту Путину», что «если какие-либо российские силы пересекут границу с Украиной, это будет вторжением».

Вторжение будет встречено «жестким и комплексным экономическим ответом», который «очень ясно был дан президенту Путину».

Анализ: почему напряженность на границе в Украине важна для всех нас Доминик Воан Учитель международных отношений Доминик Вагхорн Подавляющее большинство этих переговоров сопряжено с риском, и их срочность возрастает с каждым неудачным раундом переговоров. READ В Москве пройдет заседание Совета ИИХФ, несмотря на санкции против России Владимир Путин хочет вернуть часы в середину 90-х и открыто угрожает военными действиями, если его требования не будут выполнены. Если это означает вторжение в Украину, многие военные предсказывают беспрецедентный уровень насилия в Европе со времен Второй мировой войны. Его заместитель министра иностранных дел Сергей Рыбков на прошлой неделе предупредил о последствиях для безопасности в Европе, если требования Путина не будут выполнены. Это означает, что мы все можем ощутить влияние дипломатического провала, даже если Украина находится на другом конце Европы. В этих переговорах нет никаких признаков прогресса. Сегодня утром российский чиновник сказал Sky News, что американцы чертовски упрямы. Застой, казалось, не был нарушен. Но их могло быть достаточно, чтобы продолжить разговор, возможно, на следующем президентском уровне.

Г-н Байден признал, что Россия «может применить силу, кроме открытых военных действий», и отметил, что «российские солдаты в российской форме» проникают в регион Донбасса, где осуществляются «атаки в серой зоне».

Казалось, он прояснил путаницу в позиции США и их союзников по НАТО. «Небольшое вторжение» вызовет меньший отклик.

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Госсекретарь США Энтони Блинген сегодня провел переговоры с главой МИД России.



Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении четырех украинских чиновников, в том числе двух действующих законодателей, которые говорят, что они являются частью усилий по оказанию влияния на Россию.

Эти запреты носят имена депутатов Тараза Козака и Оле Волошина, а также двух бывших государственных чиновников.

По данным правительства, все четверо были причастны к попыткам дезинформации со стороны ФСБ, федеральной службы безопасности России.

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4:26

Россия и Запад: что происходит?



Тем временем г-н Байден появился Предполагается, что Россия начинает атаку, Говоря: «Я думаю, он идет внутрь; он должен что-то сделать».

Однако он признал, что их количества недостаточно, чтобы подорвать легитимность г-на Путина.

Подробнее об этой истории:

«Россия ищет предлог для оккупации Украины», но США настаивают на том, что одна неделя дипломатии провалилась

Напряженность между Украиной и Россией: в причудливой деревне на переднем крае сепаратистского конфликта

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0:28

Великобритания «процветает» за суверенитетом Украины



Военные учения, направленные на защиту «российских национальных интересов»

В четверг Россия объявила о военно-морских учениях в нескольких частях мира и заявила, что западные страны планируют «провокации» в соседней Украине.

Согласно оценке Сейчас на границе с Украиной находится около 100 тысяч российских военнослужащих. В рамках массовых совместных военных учений с Беларусью в нее войдут более 140 боевых кораблей и 60 самолетов.

«Эти учения запланированы для защиты национальных интересов России в Мировом океане и противодействия военно-морским и военным действиям против Российской Федерации», — говорится в сообщении российского министерства.

В ответ британские вооруженные силы Тысячи противотанковых орудий полетели Бывшему советскому государству-сателлиту на фоне опасений немедленной оккупации Украины.

Министр обороны Бен Уоллес, который находится с г-жой Трасс в Австралии, добавил, что глобализация может разрушить и разрушить наши демократические, свободные и открытые сообщества в отдаленных странах, таких как Россия, поэтому мы должны работать вместе. Укрепляйте эти союзы.

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Россия неоднократно отрицала планы начать наступление, но добивалась от Запада заверений в том, что расширение НАТО и сохранение союзнических вооружений исключат Украину и другие бывшие советские державы.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли эти требования на переговорах по безопасности на прошлой неделе, но открыли дверь для возможных дальнейших переговоров по контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия для снижения напряженности в регионе.