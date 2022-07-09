Украина требует больше оружия, поскольку Россия предупреждает Запад

В пятницу Украина призвала своих союзников направить больше оружия, поскольку ее силы окопались, чтобы замедлить военное продвижение России через восточный регион Донбасса, в то время как воинственная Москва предупредила Запад о ответных последствиях в связи с ее вторжением.



Фото: АФП

Президент Владимир Путин дал понять, что Кремль не настроен на компромисс, заявив, что продолжение применения экономических санкций против России приведет к «катастрофическому» росту цен на энергоносители.

Главный дипломат Путина Сергей Лавров поссорился со своими западными коллегами на встрече G20, где они призвали Россию разрешить Киеву поставлять подпадающее под эмбарго украинское зерно во все более голодный мир.

Тем временем посол Москвы в Лондоне не давал никаких надежд на вывод войск из контролируемых Россией частей Украины.

Посол Андрей Гелин сообщил Рейтер, что российские войска захватят остальную часть Донбасса и вряд ли отступят с суши вдоль южного побережья.

Украина должна в конечном итоге прийти к мирному соглашению или «продолжать катиться с этого холма», сказал он.

На фронте в Донбассе украинские официальные лица объявили об обстреле Россией городов и сел в преддверии ожидаемого наступления на новые территории.

Украинское пехотное подразделение на дороге к городу Сиварск, члены которого рассказали Рейтер, стояло на краю глубокого земляного блиндажа, покрытого бревнами и мешками с песком и защищенного пулеметами.

«Тактика выжженной земли»

В четверг Путин указал, что нынешние перспективы урегулирования конфликта туманны, заявив, что российская кампания в Украине еще не началась.

Комментарии посла Галина пролили свет на потенциальное окончание игры России — насильственное отделение, в результате которого бывшему советскому соседу досталась пятая часть ее постсоветской территории.

«Мы собираемся освободить весь Донбасс», — сказал Келин.

«Конечно, сложно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже на себе испытали, что после вывода начинаются провокации».

Он добавил, что война, скорее всего, будет обостряться.



Фото: Мигель Медина

Украинские официальные лица, вторя словам заместителя командира пехотной дивизии под Чиверском, заявили, что им нужно больше современного западного оружия для укрепления своей обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине все еще не хватает западного оружия и что военным нужно время, чтобы его применить.

Кейв объяснил успехи на поле боя появлением в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

«Когда они вошли, российская военная машина сразу же ощутила эффект», — сказал Данилов Рейтер. Но военная помощь Запада имеет решающее значение.

Глава администрации президента Владимира Зеленского призвал Запад направить больше тяжелых вооружений, чтобы противостоять тому, что он назвал российской тактикой выжженной земли.

«При наличии достаточного количества гаубиц, САУ и HIMARS наши бойцы смогут остановить и дать отпор оккупантам с нашей земли», — написал Андрей Ермак в Twitter.

«Не твоя страна»

Лавров столкнулся с одними из самых яростных критиков вторжения, которое началось 24 февраля на встрече G20 на Бали, Индонезия.

Первое место в списке их забот занимает экспорт зерна из Украины через порты, заблокированные российским присутствием в Черном море и морскими минами. Украина является ведущим экспортером, и агентства по оказанию помощи предупреждают, что многие развивающиеся страны столкнутся с катастрофической нехваткой продовольствия, если им не удастся получить доступ к продовольственным запасам.

По словам западного чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву отказаться от украинского зерна.

«Он обратился напрямую к России: «Нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Его зерно — не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны оставить зерно», — сказал офицер.

Представитель Госдепартамента США позже сказал, что Блинкен заявил на встрече, что если G20 хочет сохранить свою актуальность, она должна привлечь Россию к ответственности за свои действия в Украине.

Ранее Лавров обрушился с критикой на западные страны, заявив, что министры опустились до «яростной критики» России из-за Украины вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как решать глобальные экономические проблемы.

Хозяин встречи, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сказал, что последствия войны сильно ударят по бедным странам, и что возвращение украинского и российского зерна и удобрений в цепочку поставок имеет решающее значение.

«Смерть дома»

Крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны привел к гибели тысяч людей, миллионам перемещенных лиц и разрушению украинских городов.

Россия называет это «специальной военной операцией», направленной на унижение украинской армии и искоренение людей, которых она считает опасными националистами. Украина и ее западные союзники заявляют, что Россия занимается ничем не спровоцированным захватом земель.

Российские войска захватили большие территории на юге Украины и ведут войну в восточном промышленном центре Донбасса, состоящем из Луганской и Донецкой областей.

Губернатор Луганской области заявил, что в пятницу российские войска беспорядочно обстреляли жилые кварталы.

«Их не смущает даже то, что там сидят мирные жители, которые умирают в домах и во дворах», — сказал Сергей Гайдай.

Reuters не смогло независимо проверить отчеты о полях сражений.

— Рейтер