Украина требует от российских оккупантов покинуть Запорожскую АЭС

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает захват российскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС) и присутствие там представителей российских энергетических компаний.

относится к утверждение Его провело Министерство иностранных дел Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

Действия российских ядерных террористов на Запорожской АЭС и во временно оккупированном городе Энергодар, а также постоянные российские ракетные удары по территории Украины, а именно в направлении этой и других АЭС, представляют собой беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины. , Европы и всего мира. В министерстве призвали Россию строго соблюдать законы и обычаи войны, в том числе связанные с ядерными объектами.

В министерстве подчеркнули, что «нет никаких оправданий коварным препятствиям, которые государство-агрессор воздвигает совместным усилиям Украины и международного сообщества по отмене оккупации станции и восстановлению ее устойчивой работы под гарантиями МАГАТЭ».

МИД Украины призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерриша удвоить усилия по поиску путей освобождения Запорожской АЭС от российских оккупантов в кратчайшие сроки. возможно, вернуть его под полный контроль Украины и восстановить станцию. Безопасность и эффективные условия направления миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС под эгидой МАГАТЭ/ООН.

В министерстве в этой связи отметили активную позицию стран-партнеров в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих МАГАТЭ и Генеральной конференции Агентства.

МИД Украины также настаивает на том, чтобы Россия полностью выполнила решение Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии от 3 марта 2022 года «Влияние на безопасность, защищенность и гарантии для ситуации в Украине». В соответствии с этой резолюцией Россия должна немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине и вернуть контроль над всеми захваченными ядерными объектами украинской стороне. Нелепые попытки агрессора заставить Украину покупать электроэнергию, вырабатываемую ее АЭС, должны быть немедленно прекращены.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. В настоящее время на территории Запорожской АЭС находится около 500 российских военнослужащих, тяжелое вооружение, танки и взрывчатка.

МК