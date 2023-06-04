Украина удваивает усилия по вступлению в НАТО «очень скоро» после войны — ПОЛИТИКО

СИНГАПУР. Заместитель министра обороны Украины заявил Politico в воскресенье, что Украина стремится стать членом НАТО в «очень короткие» сроки после достижения военной победы над Россией, удваивая давление Киева на Запад с целью выработать четкую дорожную карту для присоединения к альянсу. Военный союз.

В интервью на полях диалога «Шангри-Ла» в Сингапуре Владимир Гаврилов также призвал Пекин воздержаться от отправки военных грузов в Москву, заявив при этом, что нормальная торговая деятельность между Китаем и Россией будет «понятна».

Будущая роль Украины в НАТО стала горячей темой в преддверии июльского саммита лидеров альянсов в Литве. Соединенные Штаты и Германия сопротивляются призывам Украины, Польши и стран Балтии разработать четкий план заявки Киева на членство.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нет смысла» посещать саммит НАТО в следующем месяце, если Украина не будет «признана» или «сообщена» о ее послевоенном статусе в военном союзе.

«Мы хотели бы услышать о плане или дорожной карте, или о списке действий, которые обе стороны — НАТО и Украина — должны добиться членства в очень короткие сроки», — сказал Гаврилов. Хотя он понимал, что это невозможно, пока шла война, «в то же время мы должны понимать, что после нашей победы наша операция [joining] Блок будет очень, очень коротким».

Он сказал, что НАТО должно предоставить Украине список шагов, которые необходимо предпринять с «четкой гарантией того, что Украина является законным кандидатом» на членство в НАТО.

Между тем, сказал Гаврилов, Украина будет вести переговоры с НАТО о «системе гарантий безопасности» в течение переходного периода до вступления в НАТО. Эти гарантии должны включать обязательство стран НАТО помочь Украине выиграть войну; поддержать украинскую экономику; По его словам, он поддерживает продолжение санкций и другие формы давления на Россию.

Отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Китай продает беспилотники в Россию, Гаврилов сказал, что речь идет только о «коммерческих беспилотниках».

Да, они продолжают продавать нормальные деловые вещи только для того, чтобы поддержать российскую экономику. Ничего страшного, это понятно, но мы надеемся, что они сдержат свои обещания не продавать России никакого оружия, как Ирану. Он сказал.

Китай также применяет какие-то международные санкции против России и Индии. Так что, если это оборудование двойного назначения, я не думаю, что Китай [nor] Индия заинтересована в… нарушении такого рода [sanctions] Потому что они опираются на технологии из Европы и США», — сказал Гаврилов.

Китай неоднократно опровергал сообщения о поставках оружия в Россию, несмотря на то, что Пекин пообещал Москве «безграничное» партнерство незадолго до того, как в прошлом году президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.